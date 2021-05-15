Çin, Mars'a İnen İkinci Ülke Oldu: Tianwen-1 Başarıyla İndi

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Tianwen-1 görevi kapsamında bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve Zhurong isimli rover’ını Mars’a gönderen Çin, inişini başarıyla gerçekleştirdi. İniş aracı, Mars yüzeyine başarıyla dokundu ve rampasıyla taşıdığı Zhurong’u da yüzeye indirdi. Böylelikle Çin, Mars topraklarına başarıyla inen ikinci ülke oldu.

Dev ülkeler Mars’a olan operasyonlarını artırırken Çin de bunun gerisinde kalmadı. 23 Temmuz 2020 tarihinde Çin, Long March 5 isimli roketiyle Mars’a rover gönderdi. Geçtiğimiz aylarda Mars’tan video ve fotoğraf paylaşan uzay aracı, Çin devletine bağlı medya kuruluşunun bugün yaptığı paylaşıma göre başarıyla Mars’a indi. Böylelikle Tianwen-1 görevinin Mars’a gidiş aşaması tamamlandı.

Çin’in Zhurong isimli rover’ını taşıyan iniş aracı, Mars’a dokunmasıyla birlikte Çin’in Mars’a inmeyi başaran ikinci ülke olmasını sağladı. İniş aracı, taşıdığı Zhurong rover’ıyla birlikte gezegenin “Utopia Planitia” ismi verilen bölgesine iniş yaptı. Bu bölgeye 1976 yılında NASA’nın Viking 2 uzay aracı iniş yapmıştı. Araç, inişinin ardından rampasını açarak Zhurong’un da Mars’a dokunmasını sağladı.

Çin, Mars’a ulaşan ikinci ülke oldu:

Adını Antik Çin mitolojisindeki ateş tanrısından alan Zhurong, bünyesinde iki kamera, Mars-Rover yeraltı keşif radarı, Mars manyetik alan dedektörü ve Mars meteoroloji monitörü gibi ekipmanlara yer veriyor. Çin, Zhurong ile birlikte Kızıl Gezegen’in iklimini ve jeolojisini incelemeyi amaçlıyor. Uzay aracı, Mars’ta en az 90 Mars günü faaliyet gösterecek şekilde tasarlandı.

İniş aracını ve beraberindeki rover’ı taşıyan yörünge aracı, iniş bölgesi Utopia Planitia’nın üstünde 3 aydan fazla bir süredir uçuş yapıyordu. Araç, yumurta şeklinde bir yörünge izleyerek her 49 saatte bir Mars’a yakın uçuyordu. Tianwen-1 görevinin iniş aşamasının tamamlanmasıyla Çin, gelecekteki diğer hedeflerine daha da yaklaştı.

Çin, 2028 – 2030 yılları gibi Mars’a toplanan örnekleri almak üzere yeniden bir görev düzenlemeyi planlıyor. Bugüne kadar hiçbir ülke Mars’tan Dünya’ya bir örnek getirmedi. Çin’in hedeflediği zaman aralığıysa NASA ve ESA’nın planladığı zaman aralığıyla hemen hemen aynı. Bu, ülkeler arası yeni bir rekabet anlamına gelirken Çin, yalnızca Mars’la yetinmeyerek gelecekte Güneş Sistemi’nin kıyısındaki Jüpiter’e de bir görev yapmayı planlıyor.