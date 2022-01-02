Çin'in Lisans Vermemesi Sebebiyle Oyun Stüdyoları İflas Etti

Çin'in video oyunlarına karşı baskıcı tutumu sebebiyle geçtiğimiz temmuz ayında aldığı yeni oyunlara lisans vermeme kararı etkisini göstermeye başladı. Çin'in bu kararı yüzünden beri aylar içinde binlerce oyun stüdyosunun iflas ettiği iddia edildi.

Çin yasalarına göre, oyun geliştiricilerinin App Store'da ve diğer uygulama pazaryerlerinde oyun satabilmesi için lisans alması gerekiyor. Ancak görünen o ki Çin, ülkede binlerce küçük oyun stüdyosu ve ilgili şirketin iflas etmesine neden olan düzenleyici eylemsizlik nedeniyle App Store ve diğer platformlara üretim yapan uygulama geliştiricilerine yeni oyun lisansları vermekten kaçınmaya devam ediyor.

Düzenleyicilerin 2021'in sonlarında aldığı lisans vermeyi durdurma kararının; 2022 yılında da devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Çin'deki oyunlar için lisans veren Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA), yeni onaylanmış oyunların listelerini yayınlamayı reddediyor.

Yasak sebebiyle 140.000 işletmenin iflas ettiği tahmin ediliyor

Raporlara göre, 2021'in ilk yarısında yeni oyunlar için onaylar "biraz fazla agresif" olarak kabul edilmiş ve düzenleyiciler temmuz ayında oyun lisans onaylarını askıya almaya karar vermişti. O sırada bu yasağın ne kadar süreceği belirtilmemişti; ancak South China Morning Post’a göre temmuz ayının sonunda başlayan yasak, 2018 yılındaki dokuz aylık kesintiden bu yana yeni oyun lisanslarının en uzun askıya alınması haline gelmiş durumda. NPPA, mevcut askıya alma durumu için resmi olarak bir neden vermemiş olsa da bunun, küçüklerin oyun oynama sürelerine ilişkin kısıtlamaları kapsayan, hükümetin oyun baskısıyla alakalı olabileceği düşünülüyor.

Düzenleyicinin yeni lisans sağlamaktan kaçınma kararının etkisi, bölgedeki oyun geliştiriciler için pek çok soruna yol açıyor. Kararın alındığı temmuz ayından bu yana yayıncılık, reklamcılık ve oyunların satışını yapan stüdyolar ve firmalar da dahil olmak üzere oyun sektöründeki yaklaşık 140.000 işletmenin iflas ettiği iddia ediliyor. Buna kıyasla 2020 yılının tamamında ise 180,000 oyun şirketinin kapandığı ifade ediliyor.

Apple, yerel yasalara uymak için Temmuz 2020'den bu yana NPPA'dan lisansı olmayan Çin App Store'daki güncellemeleri askıya alıyor. Bir oyunun lisanssız olması ise doğal olarak o oyunun bölgesel App Store'a gönderilemeyeceği veya güncellenemeyeceği anlamına geliyor. Bu yeni lisans eksikliğinin etkileri, büyük oyuncular tarafından da hissediliyor. TikTok’un sahibi ByteDance, Baidu ve Tanwan Games, tepki olarak oyun birimlerindeki çalışanlarını işten çıkarırken, Tencent de dış pazarlara daha fazla kaynak aktarmaya başlamış durumda.