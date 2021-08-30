Çin, 18 Yaşından Küçüklerin Online Oyun Süresini Kısıtladı

Çin hükümeti, reşit olmayan, 18 yaş ve altı gençlerin çevrimiçi oyunlara girebilecekleri sürelere kısıtlama getirdi. Alınan karara göre 18 yaşından küçük oyunseverler, artık cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde 1'er saat çevrimiçi oyun oynayabilecekler.

Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için çok tartışılacak bir karar alındığını duyurdu. Alınan karara göre 18 yaşından küçük olan herkes, yalnızca belirlenen gün ve saatler içerisinde çevrimiçi oyunlar oynayabilecekler. Bu sürenin aşılmaması için oyun dağıtıcılarına talimat veren hükümet, sıkı bir denetleme mekanizması getirecek gibi görünüyor.

Xinhua Haber Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre reşit olmayan Çinli gençler, artık cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde, saat 20:00 ila 21:00 aralığında çevrimiçi oyunlara giriş yapabilecekler. Daha önceki dönemlerde de kısıtlama yapan ancak kısıtlama süresini yeni karardan daha esnek tutan hükümet, Çin'de reşit olmayan gençlerin tepkisini çekecek bir karara imza atmış oldu.

Oyun dağıtıcı şirketler, özel bir kimlik doğrulama sistemi kuracak

Çin hükümeti, video oyun pazarını kontrol altında tutabilmek için bir denetleme mekanizması oluşturmuştu. Bu denetleme mekanizması kapsamında da özel bir ekip kurulmuştu ve bu ekip, ülke genelindeki video oyun ağını denetliyordu. İşte bu ekip şimdi, çok daha aktif bir şekilde çalışacak. Çevrimiçi oyunların dağıtımını sağlayan şirketler ile iletişime geçecek ekip, 18 yaşından küçük olan oyunseverlerin kimliklerini doğrulayabilmeleri için kurulan sistemleri devreye almalarını isteyecek. Yapılacak kimlik doğrulamaları ile reşit olmayan gençler, çevrimiçi oyunlardan uzak tutulacak.

Çin, küçümsenemeyecek düzeyde oyuncu sayısına sahip olan ülkelerden bir tanesi. Haliyle alınan bu karar, video oyun dünyasında da tepki çekebilir gibi görünüyor. Ancak bu tepkilerin Çin hükümeti için hiçbir geçerliliği yok. Zira Çin hükümeti, yaptığı baskılar nedeniyle Çin'e özel bir Steam oluşturulmasını bile sağladı. Ayrıca sektörün dev isimleri, oyunlarını Çin pazarına sunmadan önce hükümetten onay alıyorlar. İşte bu gibi olaylar, Çin hükümetinin geri adım atmak gibi bir düşünceye girmeyeceğinin açık bir göstergesi.