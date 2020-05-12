Çinli Roketin Devasa Parçası, Atlantik Okyanusu'na Düştü

Üç yıl içinde Dünya yörüngesine bir uzay istasyonu kurmayı hedefleyen Çin, bu amaç doğrultusunda astronot taşıyacak Long March-5B roketinin ilk prototipini 5 Mayıs’ta uzaya göndermişti. Roketin merkez çekirdek iticisi, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde bir hafta döndükten sonra kontrolsüz bir şekilde atmosfere tekrar giriş yaptı.

Son yıllarda agresif bir uzay politikası izleyen Çin, yeryüzünde olduğu gibi uzayda da ABD’ye sıkı bir rakip olmak istiyor. Pekin yönetimi, 2023 yılına kadar Dünya yörüngesinde üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. 10 yıl kullanım ömrüne sahip olacak istasyon, Çin’in ABD ve Rusya ile girdiği uzay yarışında anahtar rol üstlenecek.

Çin, insanlı uzay görevlerini gerçekleştirecek Long March-5B adlı roketinin prototipini, 5 Mayıs’ta ülkenin güneyindeki Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatmıştı. Göreve hazır olduğunda aynı anda üç astronotu uzaya taşıyacak olan roket, 6 dakika 8 saniyelik uçuşun ardından başarılı bir şekilde planlanan yörüngeye ulaşmıştı.

Long March-5B, Çin'in Dünya yörüngesine kuracağı uzay istasyonuna astronot taşıyacak

Yörüngede yaklaşık üç gün geçiren ve bu süre zarfında pek çok test gerçekleştiren Long March-5B, planlandığı gibi 8 Mayıs’ta İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dongfeng'e güvenli şekilde iniş yapmıştı.

Bugün ise, tam bir hafta sonra roketin merkez çekirdek iticisi, Dünya'nın etrafında bir hafta döndükten sonra kontrolsüz bir şekilde yeniden atmosfere girdi. Yörüngedeki nesneleri takip eden ünlü Harvard astrofizikçisi Jonathan McDowell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu parçayı “1991'de 39 tonluk Salyut-7'den sonra atmosfere kontrolsüz bir şekilde giren en büyük nesne” olarak tanımladı.

Long March-5B, 8 Mayıs’ta İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Dongfeng'e güvenli şekilde iniş yapmıştı

Atlantik Okyanusu’na düştüğü belirlenen 37 bin tonluk roket parçası, neyse ki hiç kimseye zarar vermedi. Gelen bilgiler, roketin çoğunun atmosfere girdikten sonra yandığını gösteriyor. Roket parçalarının Batı Afrika anakarasına ulaşıp ulaşmadığı ise şimdilik belli değil.

Uzaya gönderilen roketlerin parçaları, genellikle Dünya yüzeyinin çoğunu oluşturan okyanuslara veya insan popülasyonunun olmadığı bölgelere düştüğü için herhangi bir tehlikeye yol açmıyor, ancak yine de arada sırada gökyüzüne bakmakta fayda var. Ne olur ne olmaz...