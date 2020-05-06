Çin, bağımsız olarak işlemesi planlanan uzay istasyonuna mürettebat taşıyacak olan roket ve uzay aracını başarıyla test etti. Çin, başarılı testin Ay ve Mars'a da insanlı araç göndermenin ilk adımı olduğunu düşünüyor.

Çin, inşa etmeyi planladığı uzay istasyonuna insanlı uzay görevleri kapsamında astronot taşıyacak olan Long March-5B ('Uzun Yürüyüş', Çin Devrimi'ndeki uzun yürüyüşe gönderme) roketini uzaya fırlattı. İnsansız araç başarıyla yol alırken Çin, bu başarıyı yörüngede ve daha sonrasında Ay ve Mars'ta insanlı uzay misyonları gerçekleştirmenin ilk adımı olarak değerlendiriyor.

Çin, kendi bağımsız uzay istasyonu Tiangong-3'ü (Gök Sarayı) bu sene sonunda inşa etmeye başlayacak. Uzay istasyonunun 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Çin'in bu yeni uzay aracıyla birlikte Japonya ve Avrupa'yla olan uzay yarışında öne geçmesi bekleniyor. Çin, Tiangong-3'ün faaliyete geçmesiyle birlikte Ay'ın yüzeyinde de üs kurmayı hedefliyor.

Çin'in hedefi Mars:

Çin'in Ay'da üs kurmanın ardından Mars'a ilk insanlı uzay aracını göndermeyi planladığı belirtiliyor. Çin, özellikle yeryüzü gözlemi ve navigasyon gibi uzay çalışmalarında ABD ile arayı kapatıyor. Bununla birlikte derin uzay araştırmaları ve insanlı uzay uçuşları konusunda ABD ile Çin arasında hâlâ büyük bir uçurum bulunuyor.

Uzunluğu 53,7 metre ve kalkış ağırlığı 849 ton olan Long March-5B, uzaya 21 tondan fazla yük götürebilecek. Long March 5B'nin, uzay istasyonunun 'Tinahe' ismi verilen yaklaşık 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021 yılında Dünya yörüngesine taşıması planlanıyor.

Uzay çalışmalarına 1956’da başlayan ve yörüngeye ilk uydusunu 1970’te oturtan Çin Halk Cumhuriyeti'nin insanlı uzay istasyonu projesi; navigasyon, gözlem ve iletişim uydularının yanı sıra üç seneye kadar yörüngede yaklaşık 200 uzay aracıyla Çin'in uydu ağını genişletmesine katkı sağlayacak. Çin, 2045 yılına kadar ABD'yi geçerek uzay yarışında liderliği ele almayı hedefliyor. Mars'a insanlı uzay aracı göndermek için hedeflenen yılsa 2050.