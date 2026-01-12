Çin, Starlink rakibi projenin uzaya 15 bin uydu göndermesine izin verdi

Çin, 13 bin ile 15 bin arasında uydu içeren dev takımyıldızları için onay verdi. Hedef, Starlink’e rakip küresel internet ağları kurmak.

Çin, alçak Dünya yörüngesinde konuşlandırılacak dev uydu takımyıldızları için resmi onayı verdi. Planlara göre farklı projeler kapsamında toplamda 13 bin ila 15 bin arasında uydu uzaya gönderilecek. Bu sayı, projeleri dünyanın en büyük uydu ağları arasına sokuyor.

Öne çıkan projelerden biri yaklaşık 15 bin uyduluk Qianfan (Spacesail) ağı olurken, bir diğeri ise 13 bin uydudan oluşması planlanan Guowang sistemi. Bu ağlarla Çin, küresel internet erişimi sağlamayı ve iletişim altyapısında bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

Hamle, SpaceX’in Starlink projesine doğrudan bir yanıt olarak görülüyor. Çin, bu uyduları yalnızca sivil internet için değil, aynı zamanda stratejik ve askeri iletişimde de kullanmayı planlıyor. Özellikle uzak ve altyapısı zayıf bölgeler öncelikli.

Ancak on binlerce uydu, uzay trafiği ve uzay çöplüğü riskini de ciddi şekilde artırıyor. Önümüzdeki yıllarda bu projeler, sadece internet rekabetini değil, uzayın nasıl paylaşılacağını da yeniden tartışmaya açacak gibi görünüyor.