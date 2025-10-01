Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Çin, Teknoloji Dehalarını Ülkeye Çekmek İçin Yeni Bir Vize Uygulaması Başlattı

Çin, bilim ve teknoloji alanında yabancı uzmanları ülkeye çekmek için yeni bir vize türünü devreye aldı.

Çin, Teknoloji Dehalarını Ülkeye Çekmek İçin Yeni Bir Vize Uygulaması Başlattı
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Çin, bilim ve teknoloji alanında yabancı uzmanları ülkeye çekmeyi hedefleyen yeni bir vize programı başlattı. “K vizesi” olarak adlandırılan uygulama, göçmenlik sürecini kolaylaştırarak özellikle genç yeteneklere daha esnek bir giriş hakkı tanıyor.

Ağustos ayında açıklanan bu uygulama, özellikle ABD’nin H-1B vizelerine getirdiği son düzenlemelerle mukayese edildiğinde çokça dikkat çekiyor. Çin, yabancı yetenekler için süreci basitleştirip daha erişilebilir hâle getirirken; ABD ise yüksek maliyetli ve zorlayıcı kurallarla öne çıkıyor.

K vizesiyle çoklu giriş ve esnek kalış imkânı

vize

K vizesi, sahiplerine çoklu giriş hakkı, daha uzun süreli geçerlilik ve esnek kalış imkânı sağlıyor. Başvuruların genç yabancı bilim ve teknoloji uzmanlarına açık olacağı belirtiliyor ancak yaş, eğitim ya da deneyim şartlarının ne olacağı henüz kesinleşmiş değil. Xinhua’nın aktardığına göre bu vizeyle gelenler, eğitimden kültüre, bilimden girişimciliğe kadar pek çok alanda çalışmalara katılabilecek ve ticari faaliyetler yürütebilecek.

Çin bu adımla küresel ölçekte yetenekleri ülkeye çekmeyi amaçlarken ABD’de artan vize maliyetleri teknoloji sektöründe belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Yeni sistemin ise Çin’in bilim ve teknoloji alanında uluslararası konumunu güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıktığı görülüyor.

Dünyanın En Büyük Bitcoin Dolandırıcılığı Olarak Tarihe Geçti: Çinli Şüpheli Suçunu İtiraf Etti! Dünyanın En Büyük Bitcoin Dolandırıcılığı Olarak Tarihe Geçti: Çinli Şüpheli Suçunu İtiraf Etti!
Yurt Dışı

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim