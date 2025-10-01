Çin, Teknoloji Dehalarını Ülkeye Çekmek İçin Yeni Bir Vize Uygulaması Başlattı

Çin, bilim ve teknoloji alanında yabancı uzmanları ülkeye çekmek için yeni bir vize türünü devreye aldı.

Çin, bilim ve teknoloji alanında yabancı uzmanları ülkeye çekmeyi hedefleyen yeni bir vize programı başlattı. “K vizesi” olarak adlandırılan uygulama, göçmenlik sürecini kolaylaştırarak özellikle genç yeteneklere daha esnek bir giriş hakkı tanıyor.

Ağustos ayında açıklanan bu uygulama, özellikle ABD’nin H-1B vizelerine getirdiği son düzenlemelerle mukayese edildiğinde çokça dikkat çekiyor. Çin, yabancı yetenekler için süreci basitleştirip daha erişilebilir hâle getirirken; ABD ise yüksek maliyetli ve zorlayıcı kurallarla öne çıkıyor.

K vizesiyle çoklu giriş ve esnek kalış imkânı

K vizesi, sahiplerine çoklu giriş hakkı, daha uzun süreli geçerlilik ve esnek kalış imkânı sağlıyor. Başvuruların genç yabancı bilim ve teknoloji uzmanlarına açık olacağı belirtiliyor ancak yaş, eğitim ya da deneyim şartlarının ne olacağı henüz kesinleşmiş değil. Xinhua’nın aktardığına göre bu vizeyle gelenler, eğitimden kültüre, bilimden girişimciliğe kadar pek çok alanda çalışmalara katılabilecek ve ticari faaliyetler yürütebilecek.

Çin bu adımla küresel ölçekte yetenekleri ülkeye çekmeyi amaçlarken ABD’de artan vize maliyetleri teknoloji sektöründe belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Yeni sistemin ise Çin’in bilim ve teknoloji alanında uluslararası konumunu güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıktığı görülüyor.