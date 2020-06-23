Tesla’nın Sağlamlığını Tekrar Gözler Önüne Seren Kaza

Bugün Çin’de meydana gelen büyük bir kaza, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Model 3 aracının ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Araç, tamamen ters dönmesine rağmen neredeyse hiçbir hasar almadı.

Elektrikli otomobillerin öncüsü olarak görülen Tesla, bugüne kadar piyasaya sürdüğü tüm otomobil modelleriyle beğeni ve takdir toplamayı başardı. Şirket, her otomobiliyle birlikte birkaç yeni teknolojiyi de kullanıcılara sundu ancak Tesla’ların en sevilen özelliklerden birisi otomobillerin güvenliğiydi.

Tesla, geçtiğimiz aylarda da birkaç kez bahsettiğimiz üzere günümüzün en güvenli otomobillerini üreten şirket. Öyle ki şirketin otomatik pilotunun güvenliğinin yanı sıra aracın kendi güvenliği de epey yüksek bir seviyede. Pek bu seviye ne kadar yüksek? Bugün Çin’de meydana gelen bir kazada Tesla’ların ne kadar güvenli oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

Tesla Model 3'ün karıştığı kaza:

Bugün Çin’de bir adet Tesla Model 3 bir trafik kazasına karıştı. Kaza, oldukça kötüydü. Kazaya karışan Tesla Model 3, en sonunda ters bir şekilde zeminde kaldı ancak aracın görülen neredeyse hiçbir yerinde ciddi bir kaza izi yer almıyordu.

Tabii Tesla Model 3’ün bu dayanıklılığı aracın mimarisinde yatıyor. Tesla, aracın takla atmasını engellemek için elektrikli otomobilin bataryalarını tamamen aracın alt kısmına yerleştirmiş durumda fakat tüm bunlar yalnızca bu önlemle bitmiyor. Yukarıda gördüğümüz kazada nasıl oldu da Tesla Model 3’ün üstünde bulunan cam kırılmadı?

Tesla Model 3’ün üstünde bulunan bu cam, aracın içinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak için iki kat sertleştirilmiş camdan yapılmış. Bu yetmezmiş gibi cam, termoplastik malzemeyle de kaplanmış. Böylece Tesla Model 3, ters dönse bile kırılmayan bir cama sahip olmuş.

Tesla Model 3, 2018 yılında yapılan testlerde oldukça iyi sonuçlar almıştı. Şirketin sevilen aracı, testlerde yaralanma ihtimali en düşük olan araç sıralamasında ilk sıradaydı. Tesla, yalnızca Model 3 ile değil, Model S ve Model X modelleriyle de listede kendini göstermişti. Üstelik sıralama Tesla Model 3, Tesla Model S ve Tesla Model X şeklindeydi.