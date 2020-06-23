Tam Elektrikli Volkswagen ID.4'ün Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Alman otomotiv devi Volkswagen’in sayısız söylentiye konu alan tamamen elektrikli yeni crossover modeli ID.4, sızdırılan fotoğrafları ile kanlı canlı karşımıza çıktı. Son derece zarif hatlara sahip olan araç, selefi ID.3’ten çok daha sportif bir görünüm sunuyor.

ABD’de patlak veren emisyon skandalının ardından dümeni e-mobiliyete ve elektrikli otomobillere kıran Volkswagen, ürün gamını elektrifikasyonu temel alarak genişletmeye devam ediyor. Alman otomotiv devi, yakın zaman sonra yeni elektrikli crossover modeli ID.4’ü tanıtmaya hazırlanıyor.

VW’nin, geçtiğimiz mart ayında kamuflajlı görüntüsünü paylaştığı ID.4, bu kez tüm tasarımını açığa vuran fotoğrafları ile karşımızda. Kaputundan bagaja doğru akan zarif hatlarıyla dikkat çeken tam elektrikli crossover, selefi ID.3 hatchback'e kıyasla çok daha sportif bir görünüme sahip.

Tamamen elektrikli bir crossover olan Volkswagen ID.4, son derece şık bir tasarıma sahip

Sızdırılan görüntülerden yola çıkarak VW ID.4'ün Tesla Model Y. Fords Mustang Mach E ve Jaguar I- PACE ile benzer bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle Alman devi, bu yeni modeliyle yukarıdaki markalara rakip sunmuş gibi görünüyor.

ID.4'ün standart modelde 402 kilometre, en üst versiyonunda ise 483 kilometre sürüş menzili sunması bekleniyor

ID.4'ün standart modelde 402 kilometre, en üst versiyonunda ise 483 kilometre sürüş menzili sunması; arkadan çekiş sisteme sahip versiyonda, ağırlık merkezini düşük tutmak için alt gövdenin merkezine yakın yerleştirilmiş yüksek voltajlı bir batarya ile gelmesi bekleniyor. ID.4’ün AWD (All-Wheel-Drive) yani dört tekerlekten çekişli varyantının ise daha sonraki bir tarihte satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle lansmanı ertelenen aracın ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik belli değil

Gücünü tamamen elektrikli güç aktarma organından alacak olan ID.4'ün ilk olarak 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılması planlanmıştı, ancak COVID-19 salgını nedeniyle etkinlik iptal edilmişti. VW’nin merakla beklenen yeni crossover’ını ne zaman tanıtacağı şimdilik belli değil ancak tanıtım gerçekleştiğinde sizleri bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz.