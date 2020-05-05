Çin, Virüsün Wuhan'dan Çıktığına Dair ABD'den Kanıt İstedi

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kaynağının Wuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddiaları üzerine Çin, bununla ilgili kanıt göstermelerini istedi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Covid-19 kaynağının Wuhan'daki bir laboratuvar olduğu yönündeki iddialarına kanıt göstermelerini istedi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "temelsiz suçlamalarını" reddeden bir başyazıyı resmi yayın organı Global Times'ta yayımlandı. Pompeo'nun Wuhan'daki laboratuvar konusunda blöf yaptığı belirtilen yazıda, Trump yönetimi, Çin'e karşı "eşi benzeri görülmemiş bir propaganda savaşına" girmekle suçlandı.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından People's Daily gazetesi de "ABD'nin Covid-19 salgını için tazminatı gündeme getirmesi insanlık medeniyeti için bir utanç" başlığıyla yayımladığı bir başyazıda Beyaz Saray'ı hedef gösterdi. Başyazıda "ABD'li bazı siyasetçilerin Covid-19 salgınını, hastalığı siyasileştirmekten tazminat talep etmeye kadar siyasi bir şov haline getirdiği' savunularak, "ABD tarafından tekrar tekrar sahnelenen kaba güldürü dünya genelindeki insanları şaşırtıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin daha önce Çin'in salgınla mücadele çabalarını ve şeffaflığını takdir ettiği hatırlatılan başyazıda "Washington U dönüşü yaptı ve bazı ABD'li politikacılar böyle yaparak kendi gerekli sorumluluklarından kaçabileceğini düşündü" denildi.

ABD'nin Covid-19 için "Çin virüsü veya Wuhan virüsü' gibi isimler kullanarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurallarını ihlal ettiği savunulan yazıda, "(ABD'li siyasilerin) Yaptıkları uluslararası hukuk ve adaleti aşağılamaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptığı son açıklamada "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Covid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü söyleyen Trump, detay paylaşamayacağını açıklamıştı.