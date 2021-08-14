Çin'de yürütülen araştırmalar esnasında Turfan - Hami havzası bölgesinde üç dinozor fosili tespit edildi. Bulunan fosiller üzerinde yürütülen çalışmalar, üç dinozordan ikisinin boyları 20 metreye kadar ulaşan iki yeni tür olduğunu ortaya koydu.

Çin'in Turfan - Hami havzası isimli bir bölgesinde yürütülen araştırmalar esnasında üç yeni dinozor fosili bulundu. Dinozor fosillerinden ikisi günümüzden yaklaşık 120 - 130 milyon yıl öncesine, erken Kretase dönemine tarihlenirken; üçüncü fosilin ise yaklaşık 166 milyon yıl ile 66 milyon yıl önceki tarih aralığında yaşamış bir türe ait olduğu düşünülüyor.

Araştırmanın etkileyici kısmı ise erken Krestase dönemine tarihlenen dinozor fosilleri. Çünkü bu iki fosilin yeni iki türe ait olduğunu düşünülüyor.

Biri 20 diğeri 17 metre uzunluğunda:

Solda Hamititan ve sağda Silutitan

Yeni türlere ait olan fosillerden ilkinin çok uzun boyunlu, uzun kuyruklu, büyük gövdeli ve küçük kafalı bir otobur olan yeni bir sauropoda türü olduğu açıklandı. Sauropodalar, şimdiye kadar keşfedilen en büyük üyesinin boyu 37 metreye kadar ulaşan bir dinozor türü ve bedenlerine oranla küçük kafaları ile dikkat çekiyorlar. Silutitan sinensis ismi verilen bu yeni türün boyunun ise yaklaşık olarak 20 metre olduğu söyleniyor.

Diğer yeni dinozor türü ise Hamititan xinjiangensis olarak adlandırıldı. Bu türün boyunun ise yaklaşık 17 metre olduğu ifade edildi. Hamititan xinjiangenis'e dair en dikkat çekici bilgi ise bu türün daha çok Güney Amerika'da bulunan sauropodalarla benzer özellikler göstermesi. Güney Amerika'da görülen bir türe benzer yeni bir türün kalıntılarının Asya'da ortaya çıkmasının ne anlama geldiğinin anlaşılması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Çalışmayı yürüten ekip, bölgede inceleme yapmaya devam edecek. Çalışmanın devamında bilim insanlarının umduğu şey ise yüzeyin altında yeni türlere ait yumurta ve embriyonik kalıntıların da bulunduğu yuvalar bulmak.