Dinozorları Yok Eden Göktaşının Nereden Geldiğini Bulundu

Amerikalı bilim insanları, 66 milyon yıl önce dinozor ırkını ortadan kaldıran göktaşının nereden geldiğini tespit etmek için araştırma başlattı. NASA'nın Pleadia Süper Bilgisayarı kullanılarak oluşturulan ve yüz binlerce göktaşının milyonlarca yıllık geçmişine bakılarak oluşturulan simülasyon sonucunda, Dünya'ya çarpan göktaşının Güneş sisteminde yer alan bir asteroid kuşağından geldiği tespit edilirken, başka bir devasa göktaşının yaklaşık 184 milyon sonra Dünya'ya çarpma riskinin olduğu ortaya çıktı.

Bundan neredeyse 66 milyon yıl önce, 10 kilometre genişliğinde olduğu tahmin edilen bir göktaşı Dünya'ya çarptı ve bütün dinozor nüfusunu ortadan kaldırdı. Tam olarak Meksika'nın Yucatan Yarımadasının olduğu bölgeye düşen ve 180 kilometreden geniş bir çapıyla Chicxulub Krateri'ni oluşturan göktaşı, çok uzun bir zamandır bilim insanlarının araştırma konusu oldu.

Amerikalı bilim insanları, dünyada büyük bir iz bırakan bu göktaşının nereden geldiğini tespit etmek amacıyla yeni bir araştırma başlattı. Araştırma kapsamında, bilgisayarlar aracılığı ile bir simulasyon oluşturuldu ve dinozorları ortadan kaldıran göktaşının, güneş sisteminde yer alan ana asteroid kuşağının dış alanlarından geldiği belirlendi.

Devasa asteroidler, her 250 milyonda bir Dünya'ya çarpıyor

Söz konusu alan, tıpkı Dünya'ya çarpan 10 kilometre genişliğindeki göktaşı gibi birçok devasa göktaşına ev sahipliği yapan bir yer. Mars ve Jüpiter arasında bulunan bu alandaki ışığın çok az olması sebebi ile bölgede yer alan göktaşları, normal göktaşlarına göre çok daha karanlık ve kimyasal bir yapıya sahip gibi görünüyor.

Araştırmanın ilerleyen dönemlerinde, dinozorları yok eden göktaşına benzer bir göktaşının bir daha Dünya'ya çarpma olasılığı araştırıldı. Bunun üzerine toplamda 130 bin göktaşının yüz milyonlarca yıllık ilerleyişini takip etmek için NASA'nın Pleaides Süper Bilgisayarı'nı kullanan bilim insanları, Mars ve Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağından belirli aralıklarla devasa asteroidlerin kaçtığını, bu asteroidlerin her 250 milyon yılda bir Dünya'ya çarptığını keşfetti.