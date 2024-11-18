realme, OPPO ve HONOR gibi Çinli markalar, Avrupa'da Apple ve Samsung'a savaş açmaya hazırlanıyor. Şirketlerin hedefi, kıtadaki pazar paylarını 2 kattan fazla artırmak.

Akıllı telefon sektörünün 2 kralı olduğu bilinen bir gerçek. Apple ve Samsung, her zaman bu sektörün zirvesindeler. Diğer sıralamalar sürekli değişse de uzun yıllardır ilk iki sırada düzenli olarak bu iki markayı görüyoruz. Tabii Çinli markalar her geçen gün daha da büyüyorlar ancak hâlâ Apple ve Samsung’un yanına bile yaklaşamıyorlar.

Ancak yakında bunun değiştiğini görebiliriz. Öyle ki Financial Times’ın aktardığına göre Çinli akıllı telefon üreticileri, Avrupa’ya yoğunlaşarak Apple ve Samsung’a rakip olmayı planlıyorlar.

realme, OPPOP ve HONOR gibi markalar, Avrupa’da daha fazla telefon satmayı amaçlıyor

realme, OPPO ve HONOR gibi şirketler, iyice Avrupa’ya yoğunlaşmaya başladılar. Bu markalar zaten hâlihazırda inanılmaz hızlı bir büyüme oranına sahipti. Ancak amaçları kıtada daha da büyüyerek Apple ve Samsung seviyelerine ulaşmak. Gelen bilgilere göre önümüzdeki 3 yılda Avrupa’daki pazar paylarını 2 kattan fazla artırmak istiyorlar.

Ülkemizde de popüler bir marka olan realme üzerinden gidelim. Çinli devin Avrupa’daki pazar payı 2020’den geçen yıla kadar %275’lik dev bir büyüme yaşamıştı. Şirketin şimdiki planı ise önümüzdeki 3-5 yıl içinde pazar payını %10’un üstüne çıkarmak. Şu anda %4’lük paya sahip olduğunu belirtelim. HONOR’un da yükselişte olduğunu biliyoruz. Hatta katlanabilir telefonlarda Samsung’u geçmişti. Ancak genelde hâlâ onun çok altındaydı. OPPO da aynı Find X8 gibi cihazlarıyla öne çıkmaya çalışıyordu.

Bunu da çok daha kaliteli, üst seviye telefonlar çıkararak yapmayı planlıyorlar. Tabii Avrupa’daki müşterilerin Apple ve Samsung’a sadık müşteriler olduğunu unutmamak gerek. Birçoğunun Çinli markalarla pek alakası yok. Bu yüzden markaların pazarlama konusuna çok yoğunlaşması ve diğer kıtalara kıyasla çok daha fazla para harcaması gerek. Analistlerin tahmini, pazarlama masraflarının Avrupa’da Hindistan gibi pazarlara göre 10 kat daha fazla olacağı yönünde.

Samsung ve Apple, Avrupa’yı özellikle amiral gemisi cihazlarda ciddi oranda domine etmeye devam ediyor. Verilere göre iki şirket, bu yılın 2’inci çeyreğinde satılan 700 dolar üstü fiyatlı telefonların %94’ünün sahibi. Bu gerçekten ulaşılması çok zor bir miktar. Daha bütçe dostu modelleriyle tanıdığımız Çinli şirketlerin planlarında başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz. Samsung ve Apple’a ulaşamayacakları kesin ancak pazara daha çok yoğunlaşmaları rekabeti iyice artıracaktır. Bu da en nihayetinde müşterinin yararına olacaktır.