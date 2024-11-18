OPPO, birkaç ay önce tanıttığı Reno 12F modelinin özel bir versiyonunu çıkardı. Bu versiyon, ikonik seri Harry Potter'dan ilham alıyor.

Bütçe dostu olmasına rağmen iddialı özelliklere sahip olan telefonlar çıkarmasıyla tanıdığımız OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno serisinin yeni telefonu 12F’yi resmen tanıtmıştı. Şimdi ise müşterilerin bu telefonu daha çok istemesine neden olacak bir gelişme yaşandı.

Çin merkezli teknoloji devi, Reno 12F’nin Harry Potter temalı özel bir versiyonunu tanıttı. Telefon, eğer ikonik seriyi seviyorsanız sizin de hoşunuza gidecek türden.

Harry Potter temalı OPPO Reno 12F ile tanışın

Cihaza baktığımızda her bir detayının Harry Potter evreninden ilham aldığını görebiliyoruz. Öncelikli olarak kutusu, sanki Hogwarts’tan fırlamış bir büyü kitabına benziyor. Dış görünümü de seriden akılda kalan detaylara sahip. Arkada Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nun yer aldığını görüyoruz.

Birçok dikkat çeken aksesuar da telefonla geliyor. Asaları andıran bir dokunmatik ekran kalemi kullanıcılara sunulacak. Ayrıca yine seriden ilham alan bir kılıf, Altın Snitch’e benzeyen bir anahtarlık da var. En çok dikkat çeken şeylerden biri ise SIM kart takma aparatı. OPPO, bu aparatı ölüm yadigarlarının simgesine benzetmiş ve ortaya gerçekten güzel bir sonuç çıkmış. Hayranların telefonla birlikte Hogwarts’tan bir kabul mektubu alacağını belirtelim.

Telefonun özellikleri normal Reno 12F 5G ile aynı. 6,67 inçlik FHD ekran var. Dimensity 6300 işlemci, 12 GB RAM, 1 TB’a çıkan depolama da yer alıyor. Arkada 50 MP, 8 MP ve 2 MP olmak üzere üç kamera, önde ise 32 MP olmak üzere selfie kamerası var. Cihaz, 45W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh’lik bir kamerayla geliyor.

OPPO Reno 12F’in Harry Potter versiyonunun fiyatı 420 dolar olarak açıklandı. Cihazın küresel pazara sunulacağı belirtilmiş ancak Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini şimdilik bilmiyoruz.