Çinli astronotlar, Tiangong Uzay İstasyonu'nda 9 saat süren bir uzay yürüyüşüyle NASA'nın 2001'deki rekorunu geride bıraktı.

Çinli astronotlar Cai Xuzhe ve Song Lingdong, Tiangong Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdikleri 9 saatlik uzay yürüyüşüyle yeni bir rekor kırdı. 2001 yılında NASA astronotları tarafından elde edilen 8 saat 56 dakikalık önceki rekoru geride bırakmış oldu.

Çinli astronotlar Cai Xuzhe ve Song Lingdong, Tiangong uzay istasyonunun dış kısmında gerçekleştirdikleri 9 saatlik uzay yürüyüşü tarihteki en uzun uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.

NASA astronotlarını geride bıraktı

Astronotlar, 17 Aralık 2024 tarihinde, toplamda 9 saat ve 6 dakika süren bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. NASA astronotları James Voss ve Susan Helms'in 2001’deki rekorunu geride bırakan bu yürüyüşte Astronotlar, Wentian Laboratuvar Modülü’nden güvenlik kabloları yardımıyla uzaya adım attı. Diğer yandan, Wang Haozhe isimli astronot, uzay istasyonunda kalarak teknik destek sağladı. Tiangong’un robotik kolları ile yer kontrol ekipleri, yürütülen görev boyunca koordineli bir şekilde çalıştı.

Shenzhou 19 misyonunun bir parçası olarak, astronotlar uzay istasyonunun dış kısmında uzay enkazı koruma cihazları kurarak, mevcut ekipmanları kontrol etti ve imha etti. Bu görev, Çin'in uzay istasyonunun dış yapısını güçlendirmek ve daha verimli hale getirmek için kritik öneme sahipti. Uzay yürüyüşünü tamamlayan astronotlar, güvenli bir şekilde Wentian deneysel modülüne geri döndü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Ay’ın karanlık yüzeyinden örnekler toplamayı başardı. Ülke, 2030 yılına kadar Ay’a insanlı misyon göndermeyi hedefliyor ve bu doğrultuda özel olarak tasarlanmış uzay giysileri üretildi. Ekim 2023’te Tiangong Uzay İstasyonu’na ulaşan Shenzhou-19 mürettebatı, 2025 yılı nisan veya mayıs ayına kadar görevde kalacak. Ekip, bu süre zarfında yeni uzay yürüyüşleri yapacak ve bilimsel deneylere imza atacak. Görevin tamamlanmasının ardından ekip, Moğolistan’a iniş yapacak.