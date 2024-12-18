Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir astronot, SpaceX'in Dragon kapsülünün istasyondan eve dönüş için ayrıldığı anları kaydetti.

Yüzeyden 400 kilometre yukarıda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) düzenli olarak araçların gidip geldiği bir yer. Şimdi ise istasyonda görev yapan Don Pettit isimli bir astronot tarafından kaydedilen görüntüler, bu anlardan birine tanık olmamızı sağladı.

Pettit tarafından paylaşılan video, yakın zamanda SpaceX’in Dragon uzay aracının ISS’ten ayrıldığı bir ana ait. Bu hızlandırılmış videonun gerçekten çok etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Dragon kapsülünün ISS’ten ayrıldığı anlar

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Tabii ki normalde bir uzay aracının ISS’ten ayrılması çok uzun sürüyor. Ancak Pettit, bu videoyu hızlandırarak 13 saniyeye sığdırmayı başarmış. Görüntülerde, ISS’teki 1 aylık görevini tamamlayan kapsülün ayrılışını arkada Dünya manzarasıyla birlikte görüyoruz.

Başarıyla tamamlanan görev, SpaceX’in NASA için gerçekleştirdiği 31’inci ikmal göreviydi. Görevde, mürettebat malzemeleri ve bilimsel deneyler de dahil olmak üzere yaklaşık 2700 kilogramlık kargo ISS’e götürüldü.

İstasyondan ayrılan araç, beraberinde insan sağlığı ve biyolojisiyle ilgili olanlar dahil deneylerden elde edilen örnekleri getirdi ve 17 Aralık, yani dün ABD’nin Florida kıyılarına iniş yaptı.