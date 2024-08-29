Yeni bir araştırma, cinsiyet normlarına uymayan oyunların otistik belirtilerle bağlantısını inceliyor. Çocuklarda davranışsal etkiler gözlemlendi.

İsveç'te yapılan bir araştırma, 7 yaşındaki çocukların cinsiyet normlarına uymayan oyunlar oynamasının, otistik belirtiler ve davranışsal sorunlarla ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışma, bu oyunların kız çocuklarında otistik özellikler ve davranışsal problemlerle, erkek çocuklarda ise akran ilişkilerinde zorluklarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Araştırma kapsamında, 718 çocuğun oyun davranışları ve sonuçları incelendi. Cinsiyet normlarına uymayan oyunlar, kızlarda maskülen oyunlar, erkeklerde ise feminen oyunlar olarak tanımlandı. Sonuçlar bu oyunların her iki cinsiyette de belirli davranışsal zorluklara yol açabileceğini ortaya koydu. Özellikle kızlarda maskülen oyunların otistik belirtilerle, erkeklerde ise feminen oyunların akran ilişkilerinde sorunlarla ilişkili olduğu belirlendi.

Bulguların genelleştirilebilmesi için daha fazla araştırma şart

Araştırma sonuçları dikkat çekici olsa da, çalışmanın sadece tek bir yaş grubunu kapsadığı ve İsveç’te gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle bu bulguların genelleştirilebilmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmacılar, cinsiyet normlarına uymayan oyunların her zaman olumsuz sonuçlar doğurmadığını ve bu tür oyun tercihlerinin çocukların gelişiminde farklı şekillerde etkili olabileceğini vurguluyor.