Çip endüstrisi için kritik önem arz eden Hollandalı firma ASML'nin kazanç açıklaması, sektörde büyük bir krize yol açtı. Çip sektöründe çalışan firmalar, bir günde 420 milyar dolar kaybettiler.

Yarı iletken sektörü, oldukça zor bir günden geçiyor. Zira bilgisayar çiplerinin üretilmesinde kullanılan fotolitografi sistemlerini geliştiren Hollanda merkezli firma ASML, hiç de istenmeyen kazanç raporu yayımladı. Yapılan açıklama, şirket hisselerinde yüzde 15'i aşan düşüşe neden oldu ki bu durum, ASML için tarihte ilk kez yaşanıyordu.

ASML tarafından yapılan açıklamalar, sadece şirketin kendisini etkilemedi. Dün itibarıyla dünyanın en değerli şirketi olacak diye adını andığımız NVIDIA'nın hisseleri, bir anda yüzde 4,5 civarı değer kaybetti. Intel hisselerinde yüzde 3,3, ARM hisselerinde ise yüzde 7 civarı değer kaybı yaşandı.

Sektördeki toplam değer kaybı 420 milyar doları aştı

Finans şirketlerinin yaptığı araştırmaya göre çip endüstrisinde olan ve borsada işlem gören firmalar, ASML tarafından yapılan açıklama sonrası 420 milyar dolar değer kaybettiler. Kaybın daha da derinleşip derinleşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

Çip sektöründe yaşanan krizle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.