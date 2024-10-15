Yapılan bir araştırma, ciddi bir gelir merkezi hâline gelen yarı iletken sektörünün büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre gelecekte, kalifiye eleman kıtlığı yaşanacak.

Yapılan bir araştırma, her geçen gün biraz daha büyümekte olan yarı iletken endüstrisi ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koydu. Deloitte isimli bir firma tarafından yapılan araştırmaya göre çip endüstrisi yavaş yavaş 1 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmaya yaklaşıyor. Ancak buna paralel olarak kalifiye personel açığı patlak vermiş durumda.

Deloitte'in araştırmasına göre yarı iletken sektörünün gelirleri, 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. Öte yandan; artan talep de personel sayısı ihtiyacı doğuracak. Araştırma, bunu karşılamak isteyen şirketlerin 2030 yılına kadar fazladan 1 milyon kalifiye işçiye ihtiyaç duyacağını gözler önüne seriyor.

Üstelik yarı iletken sektörü, oldukça yaşlanmış durumda

Yapılan araştırma, yarı iletken sektörünün yaşlandığını da gözler önüne serdi. Bu bağlamda; ABD'de yarı iletken sektörü üzerine çalışan bireylerin yüzde 55'i 45 yaş ve üzerinde. 35 yaş ve altında olan bireylerin oranı ise yüzde 25'in bile altında. Avrupa'da da durumun farklı olmadığını söyleyelim. Paylaşılan verilere göre Avrupa'da yarı iletken sektörü üzerine çalışanların yüzde 20'si 55 yaş ve üzerinde.

Deloitte, tüm bu verilerin yarı iletken sektöründe küresel kıtlık yaşanabileceğini ortaya koyduğunu söylüyor. Üstelik bu tür bir kıtlık, maliyetlerin biraz daha yükselmesine neden olabilir. Bakalım ülkeler, yaşanabilecek bu durum karşısında nasıl adımlar atacaklar...