NVIDIA hisselerindeki yükseliş dur durak bilmiyor. Dün yüzde 2'den fazla yükselen hisseler bugün de yükselmeye devam ederse NVIDIA, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olabilir.

Yapay zekâ sektöründe yaşanan gelişmeler sayesinde eşi benzeri görülmemiş bir değerleme yükselişi içerisinde olan NVIDIA, piyasaları kasıp kavurmaya devam ediyor. Şirket, günün ilerleyen saatlerinde Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi hâline gelebilir.

Dün piyasaların açılması ile yüzde 2,5 civarı yükselen ve 138 doların üzerine çıkan hisse senetleri, NVIDIA'nın net değerinin 3,386 trilyon dolara yükselmesini sağladı. Bu yükseliş, NVIDIA ile Apple arasındaki farkın biraz daha kapanmasını sağladı. NVIDIA hisselerinin yeni günde biraz daha yükselmesi ve toplam değeri 3,516 trilyon dolar olan Apple'ı geride bırakması bekleniyor.

Analistler, NVIDIA için hedeflerini yükselttiler

*Companies Market Cap'teki güncel durum.

NVIDIA hisseleri, bugüne kadar en çok 140,76 dolar seviyelerini görmüştü. Yaşanan son gelişmeler, analistlerin NVIDIA için hedeflerini yükseltmelerine yol açtı. Pek çok analiste göre NVIDIA hisseleri, yavaş yavaş 150 dolar seviyelerine yükselecek. Bu arada; NVIDIA'nın Apple'ı geçmesi için hisse senedi fiyatının 141 dolar seviyesini aşmasının yeterli olacağını söyleyelim. En azından matematiksel hesaplara göre...

Haberimizin başında, NVIDIA'nın son dönemlerde eşine az rastlanır bir büyüme içerisinde olduğunu söylemiştik. Bunun şöyle açıklayalım; firmanın hisse senetleri, son 6 ayda yüzde 61 civarı yükseldi. Yılın başından beri ise yüzde 187'den fazla arttı. Analistler, gelecek dönemde bu oranların biraz daha artacağını düşünüyorlar.