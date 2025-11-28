Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Rus şirket Neiry, güvercinlere beyin implantı yerleştirerek onları uzaktan kontrol etmeyi başardı. İşte bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tüyler ürpertici teknolojinin detayları.

Neuralink başta olmak üzere son yıllarda birçok şirket, daha önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz beyin implantlarını gerçeğe dönüştürmeye başlamıştı. Bu implantlar, bir beyin-bilgisayar arayüzü oluşturmaya imkân tanıyordu. Şimdi ise Rus bir şirket olan Neiry’nin çok ilginç bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yapılan resmî açıklamaya göre şirket, güvercinlerin beynine implant yerleştirip onları kontrol etmeyi sağlayan bir proje üzerinde çalışıyor. Hatta yapılan ilk uçuş testlerinin başarılı olduğu bile bildirilmiş. Neiry, bu güvercinleri “Biodrone” olarak isimlendiriyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bu teknolojide kuşlara beyin implantları yerleştiriliyor. Sırt çantalarına monte edilmiş minyatür elektronikli cihazlar ile sinir implantlarının bir kombinasyonu yoluyla da kuşları âdeta kontrol edilebilir uçuş ünitelerine dönüştürüyorlar. Bu yöntemin mekanik rakiplerine göre büyük bir avantaj sağladığı, biodrone’ların günde** 480 km’ye varan uçuşlar gerçekleştirebildiği** de paylaşılan açıklamalar arasında.

Şirketin aktardığına göre sistem, geleneksel hayvan eğitimine olan ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Bilim insanları, stereotaktik bir düzenek kullanarak elektrotları kuşun beyninin belirli bölgelerine yerleştiriyor. **Elektrotlar, kuşun sırtındaki güneş enerjisiyle çalışan bir uyarı ünitesine **bağlanıyor. Kuşu yönlendirmek için sistem, beyni etkileyen elektriksel uyarılar göndererek, kuşun komut verilen yönde uçmak istediğine inandırıyor. Navigasyon da yerleştirilen GPS ile sağlanıyor.

Test uçuşları başarılı olsa da proje hâle erken aşamalarında. Şirket, teknolojiyi daha ağır yükler için kuzgun ve albatroslara uyarlamayı planladıklarını belirtmiş. Kullanım alanları arasında elektrik hatlarını izlemek, çevresel araştırmalar yapmak ve arama-kurtarma görevlerine yardımcı olmak gibi şeyler var.