Neuralink'in Tarihe Geçecek Deneyi Ortaya Çıktı: Beyin Sinyalleriyle İletişim Kurulabilecek!

Neuralink, beyin implantı sayesinde düşüncelerin doğrudan yazıya dönüştürülmesini planlıyor. Bu sayede konuşma güçlüğü çeken insanlar da iletişim kurabilecekler.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elon Musk’ın beyin teknolojisi girişimi Neuralink, Ekim ayında ABD’de yeni bir klinik denemeye hazırlanıyor. Bu denemede, beyin implantı sayesinde düşüncelerin doğrudan yazıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Neuralink Başkanı DJ Seo, “Eğer zihninizde bir şeyler söylemeyi hayal ediyorsanız, bunu algılayabileceğiz.” diyerek teknolojinin gücünü özetledi. Bu çığır açıcı sistemin, konuşma güçlüğü çeken insanlara umut olması planlanıyor.

Şirket, hâlihazırda ABD, Kanada, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplam beş farklı deneme yürütüyor. Neuralink’in amacı, hastaların bilgisayarı yalnızca düşünceleriyle kontrol etmesini sağlamak. Özellikle konuşma merkezinden doğrudan alınacak sinyallerle sanal klavyeler gibi ara yöntemlere gerek kalmadan iletişimin hızlandırılması hedefleniyor.

Gelecekte "kapalı döngü" iletişim sistemi oluşturulabilir

Neuralink’in vizyonu yalnızca engelli bireylerle sınırlı değil. Seo, önümüzdeki üç-dört yıl içinde sağlıklı bireylerin de bu implantı kullanabileceğini belirtiyor. Hedef, insanın düşünce hızında yapay zekâ ile konuşabilmesi ve hatta yanıtların kulaklığa aktarılmasıyla adeta “kapalı bir döngü” iletişim sistemi oluşturmak.

Tabii teknolojiye bu kadar bağımlı bir gelecek, karanlık ihtimalleri de beraberinde getiriyor. Akıllı telefon bağımlılığı ve yapay zekânın yol açtığı riskler hâlâ tartışılırken, beyin çiplerinin gündelik hayata girmesi akıllara bilim kurgu distopyalarını getiriyor. Neuralink’in umut veren yanıyla ürkütücü potansiyeli arasındaki denge ise hâlâ büyük bir soru işareti. Şimdilik bu konudaki gelişmeleri ve insan hayatına adaptasyonunu zaman gösterecek.

