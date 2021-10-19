Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan müzeler, sosyal medyada paylaştıkları eserlerin silinmesinden ve hesaplarının ceza almasından bıktı. Sırf çıplaklık barındırdığı için ‘müstehcen’ olduğu söylenen eserleri sosyal medyadan defalarca kaldırılan müzeler, sonunda ortak bir Only Fans hesabı açtı.

Türkiye’de kullanımı yaygın olmasa da hepimiz OnlyFans’ı bir yerlerden duyduk. Aslında her türlü özel içeriğin abonelerle paylaşılması için geliştirilmiş bu platform, daha çok kullanıcıların ücretli abonelerle paylaştığı cinsel içerikli paylaşımlarla biliniyor. Hiç beklemeyeceğiniz kuruluşlar ise tam da bu özelliğinden dolayı yakın zamanda OnlyFans’e giriş yaptı.

Viyana’daki bazı müzelerin oluşturduğu bir grup, bazı eserleri sosyal medyada paylaşabilmek adına ortak OnlyFans hesabı açtı. Zira daha önce diğer sosyal medya mecralarında paylaşılan eserler, sırf çıplak insan vücudu bulunuyor diye ‘müstehcen’ bulunarak kaldırıldı.

'Viyana Soyunuyor' adlı hesabın tanıtıldığı video:

Yakın zamanda basın açıklaması yapan Viyana Turizm Kurulu, sosyal medya mecralarınca uygulanan sansürü ve buna karşı attıkları adımı şu sözlerle anlattı: “Çıplak heykel ve ünlü eserlerin sosyal medya ilkelerine göre kara listeye alınması ve hatta bu eserleri tekrar paylaşanların hesaplarının süreli olarak kapatılmasıyla birlikte Viyana ve sanat kurumları, bu yeni ‘sağduyu’ dalgasının kurbanları arasına girmiş bulunmakta. Biz de bu yüzden başkentin dünyaca ünlü ‘müstehcen’ eserlerini OnlyFans’te yayınlamaya karar verdik.”

Özellikle Facebook ve Instagram gibi platformların çıplaklık ya da en ufak cinsellik kırıntısı taşıyan şeylere savaş açmış durumda olduğunu açıklayan kurul, TikTok’tan da ceza alınca çareyi OnlyFans’e adım atmakta buldu. Viyana şehrinin YouTube kanalı, “Ruben eserlerindeki kadınları yakından tanımak istiyor musunuz? Peki ya Venüs’ü ve onun ‘Venüs tepesi’ni görmeyi?” ifadeleriyle kısa bir video paylaşarak ‘Vienna Strips’ adlı OnlyFans hesabını duyurdu.