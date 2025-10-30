[30 Ekim-6 Kasım]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 279 TL değerindeki Bendy and the Ink Machine ve 440 TL değerindeki Five Nights at Freddy's: Into the Pit oldu. Bu iki oyunu, 6 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bendy and the Ink Machine nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Bendy and the Ink Machine, çizgi filmlere olan çocukluk aşkını sonsuza dek mahvedecek birinci şahıs bulmaca-aksiyon-korku oyunudur. Bendy and the Ink Machine normal fiyatı 279 TL.

Bendy and the Ink Machine fragmanı

Five Nights at Freddy's: Into the Pit nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Oswald, kasabasının ve hayatının bu kadar sıkıcı olmamasını diliyor. Ancak her şey, harap bir pizzacının içindeki top havuzunu keşfetmesiyle ve kendini geçmişte bulmasıyla değişir. Fakat Oswald’ın en derin arzusu beklenmedik bir bedel getirecek... Five Nights at Freddy's: Into the Pit normal fiyatı 440 TL.

Five Nights at Freddy's: Into the Pit fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.