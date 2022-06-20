Citroen'in elektrikli bisiklet olarak tanımladığı fakat ülkemizde resmi olarak bu sınıfa girmeyen tam elektrikli aracı Ami, Türkiye'de satışa sunuldu. Araç, 219 bin TL'lik fiyatına rağmen 25 dakika tükendi. Ancak ilk etapta sadece 50 adet Ami'nin satışa sunulduğunu belirtelim.

Fransız otomotiv devi Citroën'in 2019 yılında tanıttığı elektrikli aracı Ami’nin geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından aracın Türkiye fiyatı büyük merakla beklenirken gelen açıklama herkesi şoka uğratmıştı. Resmiyette ‘elektrikli scooter’ olarak geçmesi beklenen Ami, ne yazık ki bu sınıfa dahil edilmemiş ve vergiler nedeniyle uçuk bir fiyata listeleneceği açıklanmıştı.

Yurt dışında 6 bin eurodan satılan araç, geçtiğimiz gün ülkemizde 219 bin TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Aralık 2021’den bu yana kurumsal müşterilere satılan araç, bireysel kullanıcılar için de satışa açıldı. Citroën tarafından paylaşılan bilgilere göre araç, satışa çıkmasıyla birlikte fiyatına rağmen yoğun bir taleple karşılaştı.

219 bin TL ama elektrikli bisiklet...

Citroën Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre Ami, 219 bin TL’lik etiketiyle ve 50 adetle sınırlı olacak şekilde satışa sunulduktan sonra 25 dakika içinde tükendi. Yani araç satışa sunulduktan sonra her bir dakika içinde 2 adet Citroën Ami satıldı. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami’nin satış başarısı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik. Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami'nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz.”

Ami, Citroën'e göre bir bisiklet:

5,5 kWh kapasiteli bataryaya sahip olan Citroën Ami, tek bir şarj ile 75 kilometre menzil ve en fazla 45 km/h hız sunuyor. 220 Volt standart priz ile üç saatte tam şarja ulaşabilen araç, resmen elektrikli scooter sınıfına girmese de Citroën Türkiye tarafından bir ‘bisiklet’ olarak tanımlanıyor:

“Ami -100% ëlectric, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet.”