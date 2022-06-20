Ford, Metaverse dünyasına resmen giriş yaptı. Ford Türkiye, “Geleceği Bugünden Yaşa” söylemi kapsamında otomotiv sektöründe bir ilke imza atarak, Ford Dijital Stüdyo’yu sanal evrene taşıdı. Decentraland’de 6 parsele kurulu bir stüdyo inşa eden şirket, bu stüdyoda en yeni otomobillerini sergiliyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil şirketlerinden bir tanesi olan Ford, Türkiye’de ilk niteliğinde olan önemli bir işe imza attı. Ford otomobiller artık Metaverse üzerinden de ulaşılabilir olacak.

Ford, 2020 yılında “Ford Dijital Stüdyo” isimli bir hizmeti hayata geçirmişti. Kullanıcılar, bu platform üzerinden satın almak istedikleri otomobilleri bilgisayarlarının başından inceleyebiliyor, tüm bilgilere ulaşabiliyorlardı. İşte şimdi bu platform Metaverse’e taşındı. Böylelikle tüketiciler için yepyeni bir deneyim sunulmuş oldu.

Decentraland’de (MANA) 6 parsellik araziye kuruldu

Ford, dünyanın en popüler Metaverse ekosistemlerinden Decentraland’de tam 6 parsel üzerine kurulu olan bir stüdyo inşa etti. Ekosisteme girdikten sonra “goto 33.140” kodu ile ulaşılabilen stüdyo, şimdilik E-Transit ile Mustang Match E’ye ev sahipliği yapıyor. Üstelik tüketiciler, bu stüdyoyu saat 12:00 ila 22:00 aralığında ziyaret ederlerse, Ford’un müşteri temsilcileri ile de görüşüp, bilgi alabiliyorlar.

Ford’un Decentraland’deki sanal ofisine girdiğinizde, sizleri ilk olarak Avrupa’nın en güçlü elektrikli ticari aracı E-Transit ile ikonik Ford Mustang’tan ilham alan elektrikli SUV Mustang Mach E karşılıyor. Araçların üzerine tıklayarak detaylı bilgilerin yer aldığı web sitesine ulaşılabiliyorsunuz. Aracın yanındaki QR Kodları telefonlarına tarattığınızda araçların artırılmış gerçeklik destekli versiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Ford’un Metaverse stüdyosunda çeşitli etkinlik alanları ve interaktif oyunları olduğunu da belirtelim. Son olarak, Ford’un Metaverse stüdyosuna buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğinizi de söyleyelim.

Ford’un Metaverse stüdyosu için hazırlanan video