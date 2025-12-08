Tümü Webekno
Citroen'den Türkiye Kararı: Artık Bizim İstediğimiz Gibi Arabalar Üretecek!

Citroen, Türkiye için kritik bir karar aldı. Citroen CEO'su Xavier Chardon tarafından yapılan açıklamaya göre firma, Türkiye'yi klinik test sürecine dahil etmiş durumda. Yani Türk halkının istediği özellikler, Citroen tarafından daha fazla önemsenecek. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Stellantis bünyesinde çalışmalarını sürdüren Fransız otomobil devi Citroen, geçtiğimiz hafta yepyeni C5 Aircross SUV modelini Türkiye'ye getirdi. Lansman sırasında önemli açıklamalarda bulunan Citroen CEO'su Xavier Chardon, en çok da bizi sevindirecek şeyler söyledi. Gelin Citroen CEO'sunun açıklamalarına yakından bakalım.

Bir otomobilin piyasaya sürülmesi için hummalı bir çalışma yapılması gerekiyor. Üstelik bu çalışmalar; teknik, aerodinamik ve güvenlikten ibaret olmuyor. Her firma, tüketicilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda "klinik test"ler gerçekleştiriyor. Bu testler sayesinde otomobiller, aslında doğrudan tüketicilerin istedikleri hâle getiriliyor. İşte Citroen CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, firmanın klinik test sürecine dahil olan ülkeler arasında yer almaya başlayacak.

Biz isteyeceğiz, Citroen yapacak!

Citroen, bugüne kadar daha çok Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde klinik testler yapıyordu. Xavier Chardon tarafından yapılan açıklama, bu sürece artık Türkiye'nin de dahil olacağını gözler önüne seriyor. Yani Citroen Türkiye ekibi vatandaşın ne istediğini analiz edip, bunu Citroen genel merkezine iletecek. Citroen genel merkezi de bir otomobil üzerinde çalışırken Türkiye'den aldığı geri bildirimleri de hesaba katacak.

Citroen, böyle önemli bir kararı durup dururken almadı. Türkiye, firmanın en büyük ikinci pazarı hâline geldi. Hâl böyle olunca bu kadar çok satmayı başaran bir firmanın Türkiye'yi görmezden gelmesi, kabul edilebilir bir durum değildi. Bakalım bundan sonraki süreç, Citroen'in Türkiye'deki varlığını nasıl etkileyecek.

Türkiye'ye aşırı uygun bir fiyattan giriş yapan Citroen C5 Aircross neler sunuyor?

