Yeni Citroen C4 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yeni Citroen C4, hatchback dinamizmini SUV kodlarıyla birleştiren özgün tasarımı, Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklarıyla öne çıkan konforu ve hibrit ile tamamen elektrikli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki, konforu ve tasarımıyla öne çıkan Yeni Citroen C4 alınır mı?

Fransız otomobil üreticisi Citroen, C4 modelini tamamen yenileyerek kompakt hatchback segmentine iddialı bir dönüş yaptı. SUV esintileri taşıyan fastback tasarımı, markanın imzası haline gelen "uçan halı" hissini yaşatan Advanced Comfort süspansiyonları ve modern teknolojileriyle yeni C4, rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

Benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere üç farklı güç ünitesiyle sunulan model, her türlü kullanım ihtiyacına cevap verme potansiyeli taşıyor. Peki yeni Citroen C4 alınır mı? İşte konforu, tasarımı ve teknolojisiyle öne çıkan Citroen C4 hakkında bilmeniz gereken her şey.

Citroen C4 dış tasarımı:

Yeni Citroen C4, geleneksel hatchback algısını yıkarak güçlü ve dinamik bir SUV silüetini benimsemiş durumda. Genişletilmiş ve modernize edilmiş ön tasarım, markanın yeni logosunu dikey bir ızgara üzerinde sergiliyor. Parlak siyah bir şeritle LED farlara bağlanan bu logo, araca modern ve cesur bir kimlik kazandırıyor. Renkli klipslere sahip hava girişleri ise C4'ün güçlü duruşunu pekiştiriyor.

Aracın profilinde ise yeniden tasarlanan yan koruyucular ve aerodinamik tasarıma sahip 18 inçe varan alaşım jantlar dikkat çekiyor. Bu jantlar sadece estetik bir katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yakıt verimliliğini de artırıyor. Arka kısımda ise C sütununa entegre edilmiş yeni üç parçalı LED farlar ve parlak siyah bant, aracın geniş ve dinamik algısını güçlendirerek ön tasarımla bir bütünlük oluşturuyor.

Citroen C4 iç tasarımı:

Citroen C4'ün kabini, markanın “Advanced Comfort” programı kapsamında tasarlanmış bir konfor alanı sunuyor. Sürücü ve yolcuları saran Advanced Comfort koltuklar, 15 mm daha kalın köpük dolgusu, ayarlanabilir bel desteği ve yüksekliği ile uzun yolculuklarda bile üst düzey rahatlık vadediyor. Bu konforu tamamlayan en önemli unsur ise hidrolik stoperlere sahip Advanced Comfort süspansiyonlar. Bu sistem, yoldaki bozuklukları emerek "uçan halı" etkisi yaratıyor ve sarsıntısız bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Sürücüyü modern bir kokpit karşılıyor. 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran, sürüş bilgilerine ve multimedya içeriklerine kolay erişim sağlıyor. Geniş iç hacmi sayesinde arka koltuklarda üç yolcu için ferah bir diz ve omuz mesafesi sunuluyor. 380 litrelik standart bagaj hacmi, alçak yükleme eşiği sayesinde oldukça kullanışlı. Arka koltuklar katlandığında ise bu alan 1.250 litreye kadar genişletilebiliyor.

Citroen C4 donanım seçenekleri:

Yeni Citroen C4, Türkiye'de YOU ve MAX olmak üzere iki ana donanım paketiyle sunuluyor. Giriş seviyesi olan YOU paketinde dahi Citroen Advanced Comfort Süspansiyon, 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, arka park sensörü, şerit takip asistanı ve çift bölgeli otomatik klima gibi zengin özellikler standart olarak geliyor.

MAX donanım paketi ise konfor ve teknolojiyi bir üst seviyeye taşıyor. Bu pakette YOU versiyonuna ek olarak:

18 inç alaşım jantlar

Karartılmış arka camlar

Isıtmalı ön koltuklar ve Advanced Comfort Siyah/Gri TEP Koltuklar

HD kalitesinde 10 inç dokunmatik ekran ve 3D Navigasyon

Geri görüş kamerası ve ön park sensörü

Adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri yer alıyor.

Citroen C4 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Yeni C4 hem sürüş konforunu hem de güvenliği artırmak için gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Araçta standart olarak sunulan Aktif Acil Durum Freni, Şerit Takip Asistanı, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi ve Hız Sınırı Tanıma Sistemi gibi özellikler, olası kaza risklerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Üst donanım seviyesi olan MAX paketinde ise bu güvenlik özellikleri daha da ileriye taşınıyor. Adaptif Hız Sabitleyici, öndeki araçla olan mesafeyi otomatik olarak ayarlayarak özellikle uzun yolculuklarda ve dur-kalk trafikte sürücüye büyük kolaylık sağlıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi ise şerit değiştirme sırasında sürücüyü uyararak manevraların daha güvenli yapılmasına yardımcı oluyor. Geri görüş kamerası ve ön park sensörleri de park etmeyi kolaylaştıran diğer önemli teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.

Citroen C4 performansı:

Citroen C4, farklı sürüş beklentilerine yönelik benzinli, hibrit ve elektrikli motor seçenekleri sunuyor. Benzinli motor seçeneği, performans ve verimliliği bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir çözüm sunarken, 48V hibrit teknolojisi yakıt ekonomisini ön planda tutanlar için öne çıkıyor.

136 beygir gücündeki 48V Hibrit sistem, özellikle şehir içi sürüşlerde %50'ye varan oranda elektrik modunda çalışarak yakıt tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık %20 oranında azaltıyor. Bu sistem, yavaşlama esnasında kendi kendini şarj ettiği için harici bir şarj ünitesine ihtiyaç duymuyor. Tamamen elektrikli e-C4 ise 115 kW (156 hp) gücündeki motoru ve 54 kWh'lik bataryasıyla 406 km'ye varan bir menzil sunuyor. Sıfır emisyon, sıfır gürültü ve sıfır titreşimle benzersiz bir sürüş konforu sağlıyor.

Citroen C4 fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli You, Otomatik 1.751.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Max, Otomatik 1.958.000 TL 1.2 MHEV 136 HP, Hibrit Max, Otomatik 2.030.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.974.000 TL

Citroen C4 opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 15.600 TL You, Max Özel Metalik Boya 17.700 TL You, Max Siyah Tavan 15.600 TL Max Panoramik Açılabilir Cam Tavan 56.300 TL Max Gri Alcantara / TEP Masaj Özellikli Koltuklar 56.300 TL Max Isıtmalı Direksiyon + Çevre Görüş Sistemi (2 Kamera) 39.600 TL Max

Citroen C4 avantajları:

Üst düzey konfor: Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklar, segmetinde "uçan halı" hissiyle rakipsiz bir sürüş konforu sunuyor.

Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklar, segmetinde "uçan halı" hissiyle rakipsiz bir sürüş konforu sunuyor. Özgün tasarım: SUV, hatchback ve fastback formlarını bir araya getiren cesur ve modern tasarımıyla yollarda tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

SUV, hatchback ve fastback formlarını bir araya getiren cesur ve modern tasarımıyla yollarda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Zengin motor çeşitliliği: Verimli benzinli motorun yanı sıra, yakıt ekonomisi sağlayan hibrit ve sıfır emisyonlu tamamen elektrikli (e-C4) seçenekleri bulunuyor.

Verimli benzinli motorun yanı sıra, yakıt ekonomisi sağlayan hibrit ve sıfır emisyonlu tamamen elektrikli (e-C4) seçenekleri bulunuyor. Geniş iç hacim ve kullanışlılık: Hem ön hem de arka koltuklarda ferah bir yaşam alanı sunması ve 1.250 litreye kadar genişleyebilen bagajıyla aileler için de uygun bir yapıya sahip.

Hem ön hem de arka koltuklarda ferah bir yaşam alanı sunması ve 1.250 litreye kadar genişleyebilen bagajıyla aileler için de uygun bir yapıya sahip. Zengin donanım: Giriş paketinden itibaren sunulan kablosuz telefon bağlantısı, otomatik klima ve güvenlik asistanları gibi özellikler, fiyat/performans dengesini güçlendiriyor.

Citroen C4 dezavantajları:

Bazı donanımların opsiyonel olması: Adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarısı gibi önemli güvenlik donanımları sadece üst pakette sunuluyor.

Adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarısı gibi önemli güvenlik donanımları sadece üst pakette sunuluyor. Giriş seviyesi gösterge paneli: YOU donanımındaki 5.5 inçlik gösterge paneli, modern tasarımın yanında biraz küçük ve sade kalabilir.

YOU donanımındaki 5.5 inçlik gösterge paneli, modern tasarımın yanında biraz küçük ve sade kalabilir. Performans odaklı değil: Aracın genel karakteri konfor üzerine kurulu olduğu için, sportif ve dinamik bir sürüş beklentisi olan kullanıcılar için en iyi seçenek olmayabilir.

Aracın genel karakteri konfor üzerine kurulu olduğu için, sportif ve dinamik bir sürüş beklentisi olan kullanıcılar için en iyi seçenek olmayabilir. Elektrikli versiyonun menzili: e-C4'ün 406 km'lik menzili şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklar için yeterli olsa da, bazı rakipleri daha uzun menziller sunabilmektedir.

e-C4'ün 406 km'lik menzili şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklar için yeterli olsa da, bazı rakipleri daha uzun menziller sunabilmektedir. Her şeye rağmen PureTech: Citroen, yeni C4'te PureTech motor kullanmaya devam ediyor. Ancak bu motorda artık zincirli kayış sistemi var. Kauçuk kayıştan sonra bu durum, güven kırıcı bir detay olabilir.

Citroen C4 alınır mı?

Yeni Citroen C4, önceliği konfor ve özgün tasarım olan sürücüler için kesinlikle dikkate değer bir seçenek. Advanced Comfort süspansiyonları ve koltukları sayesinde bozuk yollarda bile sarsıntısız bir yolculuk sunması, onu segmentindeki birçok rakibinden ayırıyor. Geniş iç hacmi ve kullanışlı bagajıyla hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için mantıklı bir tercih olabilir.

Hibrit ve elektrikli motor seçenekleri, özellikle yakıt ekonomisi ve çevreye duyarlılık konularında C4'ü güçlü bir alternatif hâline getiriyor. Eğer sportif sürüşten ziyade sakin, rahat ve şık bir otomobil arıyorsanız, Citroen C4 zengin donanımları ve sunduğu benzersiz konfor deneyimiyle sizin için alınabilir bir otomobil olarak öne çıkıyor. Ancak PureTech meselesini iyi düşünmek lazım.

Peki siz yeni Citroen C4 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu otomobili satın almayı planlar mısınız? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…