Son yılların en popüler otomobil markalarından biri olmayı başaran Citroen, ilginç gövde tasarımı ile hem sedan, hem station wagon hem de SUV gibi görünen otomobili Citroen C5 X'i duyurdu.

Stellantis çatısı altında faaliyetlerine devam etmekte olan Fransız otomobil markası Citroen; Mercedes E-Class, BMW 5 Series ve Audi A6 gibi Alman rakiplerine karşı dişli bir alternatif olmayı amaçlayan yeni amiral gemisi otomobili Citroen C5 X’i duyurdu. 3’ü 1 arada bir otomobil diyebileceğimiz yeni C5 X, bu yanıyla da rakiplerinden ayrılıyor.

Bir sedan otomobilmişçesine uzun bir gövdeye sahip olan Citroen C5 X, aracın arkasına kadar uzayan tavanı ile bir station wagon izlenimi de uyandırıyor. Ayrıca bir sedan ya da station wagon’a göre yüksek bir gövdeye sahip olan araç, böylece bir SUV görünümü de sağlayarak sürücülere 3’ü 1 arada bir gövde stili sunmuş oluyor.

4.805 milimetre uzunluğa, 1.865 mm genişliğe ve 1.485 mm yüksekliğe sahip yeni Citroen C5 X, boyut açısından Alman rakiplerinin gerisinde kalıyor. Araç, standart olarak 545 litre bagaj hacmi sunuyor olsa da arka koltukların yatırılması ile birlikte hacim 1640 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Dış tasarımında 2016 yılında sergilenen Cxperience konseptini referans alan C5 X, iç mekanda ise mevcut Citroen modellerinde gördüğümüz tüm teknolojileri barındırıyor. 12 inç büyüklüğündeki dokunmatik bilgi eğlence ekranı, artırılmış gerçeklik destekli head-up ekran ve dijital gösterge paneli, bu teknolojilerden en dikkat çekici olanları.

Citroen C5 X, farklı benzinli motor seçenekleri ile karşımıza çıkacak olsa da şüphesiz en dikkat çekici motor seçenekleri hibrit yapılandırmalar olacak. 225 beygirlik güç ve 50 kilometrenin üzerinde menzil sunan plug-in hibrit güç aktarım mekanizması, benzinli motor devre dışıyken 135 km/s maksimum hız sunacak ki bu, standart kullanımda son derece yeterli bir hız limiti olacaktır.

Citroen C5 X’in BMW, Mercedes ya da Audi marka rakiplerine göre uygun fiyatlı olması beklense de Fransız marka henüz bir fiyat etiketi açıklamış değil. Tasarımıyla pek çok otomobil tutkununun favorileri arasına girmesi muhtemel Citroen C5 X’in yılın ikinci yarısında Avrupa pazarındaki yerini alması bekleniyor. Aracın Türkiye’ye tahmini geliş tarihi ise 2022 yılını bulacaktır.