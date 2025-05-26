Citroen, yeni e-C3 ve C3 Aircross modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Otomobiller, gerçekten çok dikkat çeken fiyatlarla geliyor. e-C3 modeli de Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olmayı başardı.

Türkiye’deki en popüler otomobil markalarından biri olan Citroen, özellikle de C3 modelleriyle öne çıkıyordu. Şirketin yakın zamanda bu modelini farklı versiyonlarıyla yenilemişti. e-C3 modeli bütçe dostu bir elektrikli araç olarak gelirken C3 Aircross dikkat çeken bir SUV olarak karşımıza çıkıyordu.

Şimdi ise bu modellerle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Citroen, yeni C3 modellerinin Türkiye lansmanını resmen gerçekleştirdi. Lansmanla birlikte araçları Türkiye fiyatları da resmen belli olmuş oldu. e-C3, Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olmayı başardı. Gelin lafı çok uzatmadan yeni C3 modellerinin ne kadara satılacağına birlikte göz atalım.

Citroen e-C3 (Elektrikli)

Versiyon (Donanım) Normal fiyatı Nakit indirimli fiyatı 83 kW elelktrikli motor (Plus) 1.149.900 TL 1.099.900 TL 83 kW elelktrikli motor (Max) 1.209.900 TL 1.159.900 TL

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olmayı başaran 2025 model Citroen e-C3 modeli, 17 inçlik çelik jantlar, LED ön farlar ve keskin hatlara sahip hoş bir tasarımla geliyor. Araçta 83 kW'lık bir elektrikli motor görüyoruz. 120 Nm tork ve 132 km maksimum hızlı geldiğini ekleyelim. 0'dan 100'e çıkması ise 10,4 saniye sürüyor.

Tamamen elektrikli Citroen e-C3 modeli, 320 kilometrelik menzil sunacak. Şehir içinde ise bu miktar 445 km civarlarına kadar çıkabilecek. Ayrıca 26 dakikada %20'den %80 şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliğini unutmayalım. Aracın içinde 10,25 inçlik bir bilgi eğlence ekranı da bizi karşılıyor.

Citroen C3 Aircross SUV (Elektrikli ve hibrit)

Versiyon (Donanım) Normal fiyatı Nakit indirimli fiyatı 1,2 Hibrit (Plus) 1.649.900 TL 1.599.900 TL 1,2 Hibrit (Max) 1.729.900 TL 1.679.900 TL 83 kW Elektrikli Motor (Max) 1.299.900 TL 1.249.900 TL

C3 Aircross modeline baktığımızda ise aracın hem tam elektrikli olarak hem de hibrit olarak sunulduğunu görüyoruz. Hibrit versiyonda 1,2 litrelik üç silindirli benzinli motor ve 21 kW'lık elektrikli motor var. Bu versiyon 145 beygir gücü ve 230 Nm tork sunarken 0'dan 100 km/sa'e 8,8 saniyede çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 197 km/sa olacakmış. Yakıt tüketimi ise 5,3 litre olarak açıklandı.

Tamamen elektrikli versiyona geldiğimizde ise 83 kW'lık güce ve 125 Nm torka sahip bir tamamen elektrikli motor yer aldığını görüyoruz. Bu motor ile aracın 0'dan 100 km/sa'e 12,9 saniyede çıkabildiği aktarılmış. Aracın menzili ise 303 km. Sadece şehir içinde bu miktar 433 km'ye çıkabiliyor. Bu modelin içinde de e-C3 gibi 10,25 inçlik multimedya ekranı olduğunu ekleyelim.