Citroen, C3 modelini tamamen elektrikli hâle getiren e-C3'ü tanıttı. Bütçe dostu olarak karşımıza çıkan araç, bir şehir otomobili için gerekli tüm özelliklere sahip.

Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan Citroen, elektrikli otomobiller konusunda hamleler yapmaya devam ediyor. Fransız otomobil devi, geçitğimiz aylarda da ucuz elektrikli pazarına gireceğini duyurmuştu. Bugün de bu alandaki ilk otomobili e-C3’ü tanıttı.

Citroen e-C3, Türkiye’de de sevilen bir model olan C3’ü tamamen elektrikli hâle getiriyor. Araç, özellikleriyle tam bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkarken uygun fiyatıyla da müşterileri sevindireceğe benziyor.

Karşınızda tamamen elektrikli Citroen e-C3!

Yeni e-C3’ün tasarımına baktığımızda sağlam bir görünüme ve mevcut C3 modellerine kıyasla daha keskin hatlara sahip olduğunu görüyoruz. C şeklindeki farlar da dikkatlerden kaçmıyor. Citroen’in aracın tasarımında geçtiğimiz yıl gösterdiği Oli konseptinden ilham aldığını söylemek pek yanlış olmaz.

16 ve 17 inç çelik jant ve üst versiyonlarda 17 inç alaşım jantla sunulacak e-C3, en başta da söylediğimiz gibi tam bir şehir otomobili. Citroen’in açıklamalarına göre model, 44 kWh’lik bir batarya kullanıyor ve 320 km’lik menzil sunuyor. Araç, 26 dakikada %20’den %80 batarya seviyesine ulaşabiliyor.

Dacia Spring’e rakip olarak gelecek e-C3, 113 beygir gücü sunan araç, 0’dan 60 km’ye 11 saniye civarında çıkıyor ve maksimum 135 km hıza ulaşabiliyor. Citroen’in 2025’te 200 km menzile sahip daha ucuz bir versiyon çıkarmayı planladığını da belirtelim.

İç kısma baktığımızda böyle ucuz bir otomobilden beklendiği gibi bir kokpitle karşılaşıyoruz. Küçük bir gösterge paneli ve 10,25 inçlik bir bilgi eğlence ekranı araçta bulunuyor. Apple Carplay ve Android Auto da e-C3’le birlikte geliyor.

Citroen e-C3 fiyatı

C3’ü sadece elektrikli hâle getiren yeni e-C3’ün Avrupa’da başlangıç fiyatı, 23 bin 300 avro (vergisiz 688 bin TL) olarak açıklandı. Şirket, önümüzdeki yılın başından itibaren Avrupa’da aracı satmaya başlayacak. 2025’te gelecek 200 km menzilli araç ise 19 bin 990 avroluk bir fiyata sahip olacak.

e-C3 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

e-C3, Avrupa’ya 2024 başı gelecek olsa da Türkiye’ye biraz daha geç giriş yapacak. Citroen, modeli 2024’ün sonuna doğru ülkemizde satışa sunacak. Türkiye fiyatının ne kadar olacağını o zaman öğrenebileceğiz.