Citroen e-C3 Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yeni Citroen e-C3, elektrikli otomobil dünyasına konfor odaklı bir giriş yapıyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi, geniş iç hacmi, 446 km’ye varan şehir içi menzili ve modern teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken bu B-SUV, özellikle şehir içi kullanım için iddialı bir alternatif sunuyor. Peki, Citroen e-C3 alınır mı?

Citroen, C3 modelini tamamen yenileyerek elektrikli bir geleceğe taşıyor ve e-C3 ile B-SUV segmentindeki rekabete iddialı bir giriş yapıyor. Markanın DNA'sında yer alan "konfor" kavramını, Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklarla birleştiren e-C3, elektrikli mobiliteyi herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Sadece konforuyla değil, aynı zamanda teknolojik özellikleriyle de öne çıkan bu model, 320 km'lik WLTP menzili ve hızlı şarj yetenekleriyle günlük kullanım ihtiyaçlarına pratik çözümler sunuyor. Peki Citroen e-C3 alınır mı? Bu otomobilin özellikleri ve fiyatı nasıl? İşte Citroen e-C3 hakkında bilmeniz gereken her şey.

Citroen e-C3 dış tasarımı:

Yeni Citroen e-C3, markanın yeni tasarım dilini yansıtan modern ve kaslı bir görünüme sahip. Yüksek ve dik burun yapısı, markanın yeni oval logosunu taşıyan parlak siyah ızgarayla birleşerek güçlü bir karakter ortaya koyuyor. C şeklindeki LED gündüz sürüş farları, otomobile teknolojik ve özgün bir imza katıyor.

163 mm'lik yerden yüksekliği ve çamurluklardaki koruyucu kaplamalar, e-C3'e tam bir SUV havası veriyor. Donanım seviyesine göre 17 inç çelik veya alaşım jantlarla sunulan model, kompakt boyutlarına rağmen yolda kendinden emin bir duruş sergiliyor. Arkada ise yine C formundaki LED stop lambaları ve dinamik tampon tasarımı dikkat çekiyor.

Model, Opak Beyaz, Civa Gri, İksir Kırmızı, Monte Carlo Mavi ve Mercan Mavi gibi beş farklı gövde rengi seçeneğiyle kişiselleştirme imkânı sunuyor. Özellikle MAX donanımında sunulan çift renk tavan opsiyonu, otomobilin modern ve şık karakterini daha da pekiştiriyor.

Citroen e-C3 iç tasarımı:

Citroen e-C3'ün kabini, "C-Zen lounge" konseptiyle ferahlık ve teknoloji hissini bir araya getiriyor. Geleneksel gösterge paneli yerine kullanılan Citroen Head-Up Display, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtarak daha güvenli bir deneyim sağlıyor. Konsolun merkezinde ise 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

Markanın konfor konusundaki iddiası, iç mekânda kendini en çok Advanced Comfort koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ile gösteriyor. Bu iki teknoloji, yol bozukluklarını minimum düzeyde hissettirerek segmentinde benzersiz bir sürüş konforu vadediyor. Yüksek sürüş pozisyonu ise şehir trafiğinde hakimiyet hissini artırıyor.

Kullanışlılık tarafında ise 310 litrelik bagaj hacmi günlük ihtiyaçlar ve kısa seyahatler için yeterli bir alan sunuyor. MAX donanımında gelen ön kol dayama ve saklama alanı, kablosuz şarj ve dört adet USB-C bağlantı noktası gibi detaylar hem sürücü hem de yolcular için fonksiyonelliği artırıyor.

Citroen e-C3 donanım seçenekleri:

Citroën e-C3, Türkiye'de PLUS ve MAX olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Giriş seviyesi olan PLUS paketi bile oldukça zengin bir standart donanım listesine sahip. Bu pakette Citroën Head-Up Display, 10.25 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, arka park sensörü ve aktif şerit takip sistemi gibi özellikler standart olarak geliyor.

Üst donanım seviyesi olan MAX ise konfor ve teknoloji çıtasını daha da yükseltiyor. MAX paketinde PLUS'a ek olarak;

17 inç alaşım jantlar

Geri görüş kamerası

Otomatik klima

Yağmur sensörü

Kablosuz telefon şarjı

Advanced Comfort koltuklar

Karartılmış arka camlar

LED ön farlar ve LED arka stoplar gibi önemli özellikler standart olarak sunuluyor.

Citroen e-C3 sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

e-C3, her iki donanım seviyesinde de kapsamlı güvenlik özellikleri sunarak sürücü ve yolcular için korumayı ön planda tutuyor. ABS, ESP ve yokuş kalkış desteği gibi temel sistemlerin yanı sıra birçok gelişmiş sürüş destek sistemi standart olarak yer alıyor. Bu sayede sınıfının en güvenli modellerinden biri olma iddiasını taşıyor.

Standart olarak sunulan güvenlik donanımları arasında Aktif Güvenlik Fren Sistemi , Aktif Şerit Takip Sistemi , Hız Limiti Panoları Okuma Sistemi , Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi ve Çarpışma Riski Uyarısı gibi önemli teknolojiler bulunuyor. Ayrıca sürücü, yolcu, yan ve perde olmak üzere toplam 6 adet hava yastığı da standart pakete dahil. MAX donanımında ise bu listeye Akıllı Uzun Far Asistanı ekleniyor.

Citroen e-C3 performansı:

Citroen e-C3, tamamen elektrikli bir güç ünitesiyle donatılmış durumda. 83 kW (113 HP) güç ve 125 Nm tork üreten bu motor, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 10,4 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Maksimum hızı 132 km/s olarak belirlenen e-C3, performansıyla özellikle şehir içi ve şehirler arası yollarda akıcı ve sessiz bir sürüş sunuyor.

Otomobilde 44 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) tipi bir batarya bulunuyor. Bu batarya, WLTP standartlarına göre 320 km'ye kadar karma menzil sunarken, şehir içi kullanımda 446 km'ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar, günlük kullanım ve işe gidiş gelişler için oldukça yeterli bir menzil anlamına geliyor.

Şarj süreleri de e-C3'ün pratikliğini destekliyor. Otomobil, 100 kW'lık DC hızlı şarj istasyonlarında bataryasını %20'den %80'e sadece 26 dakikada doldurabiliyor. Bu da otomobili uzun yolculuklarda da kullanılabilir kılıyor.

Citroen e-C3 fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.355.000 TL 83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.405.000 TL

Citroen e-C3 opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Boya 9.500 TL Plus, Max 11 kW OBC (Yerleşik Şarj Cihazı) + Trifaze 22 kW Şarj Kablosu 15.400 TL Plus, Max

Citroen e-C3 avantajları:

Üst Düzey Konfor: Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ve Advanced Comfort koltuklar sayesinde segmentinin en konforlu sürüş deneyimlerinden birini sunuyor.

İdeal Şehir İçi Menzili: 446 km'ye varan şehir içi menzili, günlük kullanım için fazlasıyla yeterli ve menzil kaygısını ortadan kaldırıyor.

Hızlı Şarj Yeteneği: 100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın %20'den %80'e 26 dakikada dolması, onu pratik bir yol arkadaşı yapıyor.

Zengin Standart Donanım: Giriş paketinde bile 10.25 inç multimedya ekranı , Head-Up Display ve kapsamlı güvenlik paketinin standart olması önemli bir avantaj.

SUV Tasarımı: Yüksek sürüş pozisyonu ve yerden yüksek yapısı, B-SUV segmenti arayan kullanıcılar için aracı çekici kılıyor.

Citroen e-C3 dezavantajları:

Sınırlı Uzun Yol Performansı: 132 km/s'lik maksimum hız, sık sık uzun yol yapan ve yüksek hızlarda seyahat eden kullanıcılar için yetersiz kalabilir.

Isı Pompası Eksikliği: Teknik özellikler listesinde ısı pompası bulunmuyor. Bu durum, özellikle kış aylarında ısıtma sisteminin kullanımıyla menzilin belirgin şekilde düşmesine neden olabilir.

Karma Menzil: 320 km'lik karma WLTP menzili günlük kullanım için yeterli olsa da bazı rakiplerinin gerisinde kalabiliyor.

Donanımlar Arası Farklar: LED farlar, alaşım jantlar ve otomatik klima gibi B segmentinde artık standartlaşmaya başlayan bazı önemli donanımların sadece üst paket olan MAX'te sunulması bir dezavantaj.

Citroen e-C3 alınır mı?

Citroen e-C3; konforu, teknolojiyi ve pratikliği ön planda tutan kullanıcılar için kesinlikle dikkate değer bir model. Özellikle ana kullanım alanı şehir içi olacak, günlük olarak uzun mesafeler katetmeyen ve yolculuklarında konfora önem veren sürücüler için biçilmiş kaftan. 446 km’lik şehir menzili ve 26 dakikalık hızlı şarj süresi gibi özellikleriyle elektrikli otomobil kullanmanın zorluklarını en aza indiriyor.

Eğer sık sık uzun yola çıkıyor, otobanlarda yüksek hızlara ihtiyaç duyuyorsanız veya en soğuk kış günlerinde bile maksimum menzile ihtiyacınız varsa, e-C3'ün bazı sınırlamaları sizi düşündürebilir. Ancak B-SUV segmentinde konforlu, teknolojik ve şık bir elektrikli otomobil arıyorsanız ve bütçeniz için fiyatlandırması da uygunsa -ki Citroen e-C3, Türkiye'deki en ucuz otomobillerden biri- Citroen e-C3 kesinlikle alınabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Peki sizin Citroen e-C3 ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…