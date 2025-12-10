Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Model Opel Astra Duyuruldu: Yepyeni Özellikleriyle Mest Edecek!

Opel, gelecek yıl satışa sunacağı makyajlı Astra'yı resmen duyurdu. Şirketin çok sevilen kompakt modeli, yepyeni ızgara ve aydınlatma tasarımı ile büyük ilgi görecek gibi duruyor. Peki 2026 Opel Astra neler sunuyor ve fiyatı ne olacak?

2026 Model Opel Astra Duyuruldu: Yepyeni Özellikleriyle Mest Edecek!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Stellantis bünyesinde çalışmalarını sürdüren Alman otomobil devi Opel, sevilen kompakt otomobili Astra'yı yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen ve küresel lansmanı 9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda yapılacak yeni Astra, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte makyajlı Opel Astra'ya yakından bakalım.

Opel, zaten oldukça şık bir tasarıma sahip olan Astra'ya hafif makyaj yapmış durumda. Yapılan çalışmalar ile otomobilin ızgarası yenilendi. Şirket, burada 50 bin elemana ev sahipliği yapan Intelli-Lux HD aydınlatma kullanmaya başladı. Aydınlatmalı logo tasarımı, üst ve alt kısma doğru uzayan ek aydınlatmalarla oldukça şık görünüyor.

Karşınızda 2026 model Opel Astra!

Başlıksız-1

Opel, 2026 model Astra'nın iç mekânında da önemli iyileştirmeler yaptı. Bu bağlamda; yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemenin kullanıldığı kabinde standart olarak üst düzey konfor sunan "Intelli-Seat" koltuklar bulunacak. Öte yandan; şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak konsol tarafında herhangi bir değişim yapılmamış gibi görünüyor.

Başlıksız-1

Gelelim kaput altına. Şirket, 2026 Astra'nın kaput altına ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bir şey söylemedi. Ancak elektrikli versiyonun menzili, 415 kilometreden 454 kilometreye yükseltilmiş durumda. Bu da elektrikli Astra almayı düşünen tüketiciler için bir avantaj olacak.

Başlıksız-1

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 2026 Opel Astra, Brüksel Otomobil Fuarı'nda resmî olarak tanıtılacak. O etkinlikte yeni Astra'nın kaput altındaki değişiklikler ile iç mekânla ilgili daha detaylı bilgi edinme imkânı yakalayacağız. Ayrıca 2026 Opel Astra'nın fiyatı da yine bu etkinlikte belli olacak.

CUPRA Aralık 2025 Kampanyaları: Formentor'da Dev İndirim! (Elinizi Çabuk Tutun) CUPRA Aralık 2025 Kampanyaları: Formentor'da Dev İndirim! (Elinizi Çabuk Tutun)
Aralık 2025 Toyota Kampanyaları: Corolla'da 390 Bin TL'ye Varan İndirimi Kaçırmayın! Aralık 2025 Toyota Kampanyaları: Corolla'da 390 Bin TL'ye Varan İndirimi Kaçırmayın!
Araba Elektrikli Araba Opel

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim