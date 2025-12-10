2026 Model Opel Astra Duyuruldu: Yepyeni Özellikleriyle Mest Edecek!

Opel, gelecek yıl satışa sunacağı makyajlı Astra'yı resmen duyurdu. Şirketin çok sevilen kompakt modeli, yepyeni ızgara ve aydınlatma tasarımı ile büyük ilgi görecek gibi duruyor. Peki 2026 Opel Astra neler sunuyor ve fiyatı ne olacak?

Stellantis bünyesinde çalışmalarını sürdüren Alman otomobil devi Opel, sevilen kompakt otomobili Astra'yı yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen ve küresel lansmanı 9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda yapılacak yeni Astra, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte makyajlı Opel Astra'ya yakından bakalım.

Opel, zaten oldukça şık bir tasarıma sahip olan Astra'ya hafif makyaj yapmış durumda. Yapılan çalışmalar ile otomobilin ızgarası yenilendi. Şirket, burada 50 bin elemana ev sahipliği yapan Intelli-Lux HD aydınlatma kullanmaya başladı. Aydınlatmalı logo tasarımı, üst ve alt kısma doğru uzayan ek aydınlatmalarla oldukça şık görünüyor.

Karşınızda 2026 model Opel Astra!

Opel, 2026 model Astra'nın iç mekânında da önemli iyileştirmeler yaptı. Bu bağlamda; yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemenin kullanıldığı kabinde standart olarak üst düzey konfor sunan "Intelli-Seat" koltuklar bulunacak. Öte yandan; şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak konsol tarafında herhangi bir değişim yapılmamış gibi görünüyor.

Gelelim kaput altına. Şirket, 2026 Astra'nın kaput altına ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bir şey söylemedi. Ancak elektrikli versiyonun menzili, 415 kilometreden 454 kilometreye yükseltilmiş durumda. Bu da elektrikli Astra almayı düşünen tüketiciler için bir avantaj olacak.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 2026 Opel Astra, Brüksel Otomobil Fuarı'nda resmî olarak tanıtılacak. O etkinlikte yeni Astra'nın kaput altındaki değişiklikler ile iç mekânla ilgili daha detaylı bilgi edinme imkânı yakalayacağız. Ayrıca 2026 Opel Astra'nın fiyatı da yine bu etkinlikte belli olacak.