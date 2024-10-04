Strateji Dünyasında Tozu Dumana Katacak Civilization VII'nin Sistem Gereksinimleri Açıklandı: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey

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Şubat 2025'te piyasaya sürülecek Civilization VII'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Böylelikle oyunla ilgili hemen her detay gün yüzüne çıkmış oldu.

Strateji oyunlarının önde gelen serileri aralarında yer alan Civilization, bundan birkaç ay önce yeni bir oyun duyurusu ile gündeme gelmişti. Sid Meier tarafından yapılan açıklamada, Civilization VII'nin yolda olduğu açıklanmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, yaklaşmakta olan Civilization VII ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Böylelikle oyunun sistem gereksinimleri gün yüzüne çıkmış oldu. Paylaşılan sistem gereksinimleri, Civilization hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

Civilization VII sistem gereksinimleri:

Civilization VII sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri (1080p 30 fps düşük ayarlar):

  • İşlemci: Intel Core i3-10100 veya AMD Ryzen 3 1200
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD RX 460 veya Intel Arc A380
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 20 GB SSD
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri (1080p 60 fps orta ayarlar):

  • İşlemci: Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600X
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6600 veya Intel Arc A750
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Depolama: 20 GB SSD
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

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Ultra sistem gereksinimleri (4K 60 fps yüksek ayarlar):

  • İşlemci: Intel Core i7-14700F veya AMD Ryzen 9 5950X
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD RX 7800
  • Bellek: 32 GB RAM
  • Depolama: 20 GB SSD
  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

Civilization VII fragmanı:

Civilization VII fiyatı:

Versiyon Platform Fiyatı
Civilization VII PC (Steam) 69,99 dolar
Civilization VII Deluxe Edition PC (Steam) 99,99 dolar
Civilization VII Founders Edition PC (Steam) 129,99 dolar
Civilization VII PC (Epic Games) 2.499 TL
Civilization VII Deluxe Edition PC (Epic Games) 3.499 TL
Civilization VII Founders Edition PC (Epic Games) 4.599 TL
Civilization VII PlayStation 2.499 TL
Civilization VII Deluxe Edition PlayStation 3.499 TL
Civilization VII Founders Edition PlayStation 4.599 TL
Civilization VII Xbox 2.499 TL
Civilization VII Deluxe Edition Xbox 3.499 TL
Civilization VII Founders Edition Xbox 4.599 TL

Civilization VII çıkış tarihi:

Yapılan resmî açıklamaya göre Civilization VII, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.

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Kaynak : https://x.com/CivGame/status/1841870892449640471
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