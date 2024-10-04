Şubat 2025'te piyasaya sürülecek Civilization VII'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Böylelikle oyunla ilgili hemen her detay gün yüzüne çıkmış oldu.

Strateji oyunlarının önde gelen serileri aralarında yer alan Civilization, bundan birkaç ay önce yeni bir oyun duyurusu ile gündeme gelmişti. Sid Meier tarafından yapılan açıklamada, Civilization VII'nin yolda olduğu açıklanmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, yaklaşmakta olan Civilization VII ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Böylelikle oyunun sistem gereksinimleri gün yüzüne çıkmış oldu. Paylaşılan sistem gereksinimleri, Civilization hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.

Civilization VII sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri (1080p 30 fps düşük ayarlar):

İşlemci: Intel Core i3-10100 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-10100 veya AMD Ryzen 3 1200 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD RX 460 veya Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD RX 460 veya Intel Arc A380 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 20 GB SSD

20 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri (1080p 60 fps orta ayarlar):

İşlemci: Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6600 veya Intel Arc A750

NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6600 veya Intel Arc A750 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 20 GB SSD

20 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

Ultra sistem gereksinimleri (4K 60 fps yüksek ayarlar):

İşlemci: Intel Core i7-14700F veya AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7-14700F veya AMD Ryzen 9 5950X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD RX 7800

NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD RX 7800 Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Depolama: 20 GB SSD

20 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)

Civilization VII fragmanı:

Civilization VII fiyatı:

Versiyon Platform Fiyatı Civilization VII PC (Steam) 69,99 dolar Civilization VII Deluxe Edition PC (Steam) 99,99 dolar Civilization VII Founders Edition PC (Steam) 129,99 dolar Civilization VII PC (Epic Games) 2.499 TL Civilization VII Deluxe Edition PC (Epic Games) 3.499 TL Civilization VII Founders Edition PC (Epic Games) 4.599 TL Civilization VII PlayStation 2.499 TL Civilization VII Deluxe Edition PlayStation 3.499 TL Civilization VII Founders Edition PlayStation 4.599 TL Civilization VII Xbox 2.499 TL Civilization VII Deluxe Edition Xbox 3.499 TL Civilization VII Founders Edition Xbox 4.599 TL

Civilization VII çıkış tarihi:

Yapılan resmî açıklamaya göre Civilization VII, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.