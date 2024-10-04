Strateji oyunlarının önde gelen serileri aralarında yer alan Civilization, bundan birkaç ay önce yeni bir oyun duyurusu ile gündeme gelmişti. Sid Meier tarafından yapılan açıklamada, Civilization VII'nin yolda olduğu açıklanmıştı.
Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, yaklaşmakta olan Civilization VII ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Böylelikle oyunun sistem gereksinimleri gün yüzüne çıkmış oldu. Paylaşılan sistem gereksinimleri, Civilization hayranlarını sevindirecek gibi görünüyor.
Civilization VII sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri (1080p 30 fps düşük ayarlar):
- İşlemci: Intel Core i3-10100 veya AMD Ryzen 3 1200
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD RX 460 veya Intel Arc A380
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri (1080p 60 fps orta ayarlar):
- İşlemci: Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD RX 6600 veya Intel Arc A750
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
Ultra sistem gereksinimleri (4K 60 fps yüksek ayarlar):
- İşlemci: Intel Core i7-14700F veya AMD Ryzen 9 5950X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD RX 7800
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64 bit)
Civilization VII fragmanı:
Civilization VII fiyatı:
|Versiyon
|Platform
|Fiyatı
|Civilization VII
|PC (Steam)
|69,99 dolar
|Civilization VII Deluxe Edition
|PC (Steam)
|99,99 dolar
|Civilization VII Founders Edition
|PC (Steam)
|129,99 dolar
|Civilization VII
|PC (Epic Games)
|2.499 TL
|Civilization VII Deluxe Edition
|PC (Epic Games)
|3.499 TL
|Civilization VII Founders Edition
|PC (Epic Games)
|4.599 TL
|Civilization VII
|PlayStation
|2.499 TL
|Civilization VII Deluxe Edition
|PlayStation
|3.499 TL
|Civilization VII Founders Edition
|PlayStation
|4.599 TL
|Civilization VII
|Xbox
|2.499 TL
|Civilization VII Deluxe Edition
|Xbox
|3.499 TL
|Civilization VII Founders Edition
|Xbox
|4.599 TL
Civilization VII çıkış tarihi:
Yapılan resmî açıklamaya göre Civilization VII, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.