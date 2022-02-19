Çocukluğumuzun büyük bir kısmı çizgi film izlemekle, izlediğimiz dünyalara dalıp gitmekle geçti. Kahraman, tatlı veya kötü olarak adlandırdığımız çizgi film karakterlerinin aslında hiç dikkatimizi çekmeyen bir hikayeleri var. Biz de sizler için gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz çizgi film karakterlerinin ardında yatan trajik hikayeleri konu aldık. Keyifli okumalar dileriz.

Çizgi filmler, kaç yaşına gelirsek gelelim anılarımızda çocukluğumuzun vazgeçilmez bir parçası olarak kalacak. Çizgi film karakterleri kimi zaman kahramanlarımız, kimi zaman da tatlılıktan kardeşimiz gibi sevdiğimiz karakterler oldu. Ancak çoğu zaman, özellikle çocukken o karakterlerin asıl hikayelerine dikkat etmedik bile.

Karakterlerin asıl hikayelerinin ne olduğu, o duruma ya da o yaşama nasıl geldikleri gözümüzden kaçan detaylardan sadece birkaçı oldu. Ekranlarda izlediğimiz çoğu çizgi film karakterleri ardında trajik bir hikaye barındırıyor. Gelin, bizi eğlendiren çizgi film karakterleri nasıl hikayelere sahip birlikte öğrenelim.

Hayalet Casper aslında zatürreden ölen küçük bir çocuğun hayaletiydi

Hayalet Casper, birçok insanın bayılarak izlediği çizgi filmlerden birisiydi. Casper’ın hepimize çok tatlı ve sevimli geldiği kaçınılmaz bir gerçek. Casper’ın yaratıcısı Harvey Comics her ne kadar Casper’ın hayalet bir anne babadan dünyaya geldiğini iddia etse de, ekranlarda şahit olduğumuz hikaye aslında biraz daha farklı.

Casper, annesini doğum sırasında kaybetti ve hayatında sadece babası kaldı. Bir gün babasına kar yağdıktan sonra kızakla oynamak için yalvardı ve babası gönülsüz de olsa Casper’ı kıramadı. Kar, Casper’a iyi gelmedi ve Casper onu ölüme götüren zatürre hastalığına yakalandı. Biz de Casper’ın ölüp hayalet olduktan sonraki anılarına hep birlikte şahit olduk.

Huey, Dewey ve Louie babalarını yanlışlıkla öldürdükten sonra yetim kaldı

Donald Duck’ın yeğenleri Huey, Dewey ve Louie’yi hepimiz severek izlerdik. Daha önce bu kardeşlerin neden dayılarıyla yaşadığını, ebeveynlerinin nerede olduğunu hiç düşündünüz mü?

Çizgi romanlara göre bu üç kardeş Donald Duck’ın kız kardeşi Dumbella Duck’ın oğulları. Üçüzler bir gün havai fişekle şaka yapmak isterken babalarını yaralıyor ve babaları gittiği hastaneden bir daha hiç dönmüyor. Dumbella eşinin ölümünden onları sorumlu tutuyor ve oğullarına o kadar kızıyor ki onlarla yaşamaya tahammül edemiyor ve oğullarını abisinin yanına gönderiyor.

Timmy Turner’ın ebeveynleri o kadar ihmalkardı ki iki peri onu evlat edinmek zorunda kaldı

Timmy Turner’ı izlerken çoğu zaman onun ne kadar şanslı olduğunu düşünürüz. Sonuçta Timmy, çizgi film karakteri bile olsa iki tane peri ebeveyne sahipti ve periler onun mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırdı. Ancak Timmy’nin geçmişi şimdiki hayatı gibi mutlu ve kusursuz değildi.

Timmy’nin peri ebeveynlere sahip olmasının asıl nedeni, gerçek ailesinin Timmy’i çok fazla ihmal etmesiydi. Üstelik Timmy’nin bakıcısı da tam bir diktatör gibiydi. Timmy okulda sürekli şiddet görüyor ve eve geldiğinde sıfır ilgiyle karşılanıyordu. O kadar mutsuz bir hayat yaşıyordu ki sonunda göklerden gelen bir kararın ardından Timmy’i her zaman mutlu edebilecek iki peri onu evlat edindi.

Babar annesinin ölümünü izlemek ve yuvasını terk etmek zorunda kaldı

Fillerin Kralı Babar’ın köyüne Babar daha çocukken avcılar tarafından bir saldırı düzenlendi ve avcılardan biri Babar’ın annesine el koydu. Babar canını kurtarmak için yuvasını terk etmek ve annesini ardında bırakmak zorunda kaldı.

Şehre doğru kaçan Babar, burada son derece nazik yaşlı bir kadınla tanıştı. Kadın ona insan kıyafetleri giydirdi ve onun için özel öğretmenler tutarak Babar’ın insan hayatına uyum sağlamasında yardımcı oldu. Bir süre sonra kuzenleri Babar’ı buldu ve hem orman hem de şehir hayatını bildiği için Babar’ın fillerin kralı olmasına karar verdiler.

Doktor Heinz Doofenshmirtz terk edildi ve vahşi kediler tarafından büyütüldü

Fineas ve Förb’ün baş düşmanı Doktor Heinz Doofenshmirtz, çizgi film karakterleri arasında yaptığı kötülüklerle ün salmış birisi. İlk bakışta her ne kadar nefret edilecek bir karakter gibi dursa da Heinz’in aslında son derece acıklı bir hikayesi var.

Ailesi, Heinz küçükken onun eğlenceli bir şey yapmasına sürekli engel oluyordu ve Heinz’in hayatı hem okulda hem de evde tam bir işkenceye dönüyordu. Bir gün ailesi Heinz’i evlatlıktan reddetti ve Heinz Ocelot adı verilen vahşi kedilerle yaşamaya başladı.

Heinz sonralarında geçimini sağlamak için bir sirke katıldı ama burada da sürekli potaya fırlatılan bir top olarak kullanıldı. En son bahçe cücesi olarak kullanıldıktan sonra Heinz biraz çıldırdı ve yaşadıkları onu çılgın bir bilim adamı olmaya itti.

Odie, gerçek sahibi Lyman tarafından terk edilen bir köpekti

Şişko ve turuncu kedi Garfield’i duymayanımız yoktur. Odie, her ne kadar Garfield'in pek hoşuna gitmese de herkes tarafından sevilen tatlı bir köpekti. Odie, sevgi dolu bir köpek gibi görünse de aslında sahibi tarafından terk edilmişti ve son derece üzgündü.

Yayımlanan çizgi romanların bazılarında Odie’nin aslında Jon'un, yani Garfield’in sahibinin oda arkadaşı Lyman’a ait olduğu görülüyor. Lyman ve Jon, ayrı evlere taşınmaya karar verdiklerinde Lyman Odie’yi istemiyor ve Jon köpeği sahiplenmek zorunda kalıyor.

Harley Quinn Joker’le tanışmadan önce başarılı bir öğrenciydi

Harley Quinn, DC Comics’in en sevilen çizgi roman ve çizgi film karakterleri arasında yer alıyor. Gerçek adıyla Harleen Quinzel, Joker’le tanıştığı sırada Arkham Asylum adlı deliler hastanesinde başarılı bir stajyer psikiyatristti. Joker’le tanıştıktan sonra zamanla ona aşık oldu ve Joker’i tedavi etmesi gereken yer de kendisi de gittikçe ona benzedi.

En sonunda Harley, aşkından kafayı yedi ve Joker’in hastaneden kaçmasına yardım etti. Joker’de bu durumdan faydalanarak Harley’i kimyasal dolu bir tanka attı ve Harley’nin çılgın benliğinin ortaya çıkmasına sebep olarak Batman’e karşı savaşında kendine bir yardımcı edindi.

Buz Kralı lanetli bir taç tarafından ele geçirildi

Kötülükleriyle ünlü Buz Kralı, çizgi film karakterleri arasında en kötü üne sahip isimlerden birisi. Ancak Buz Kralının bu kadar kötü olmasının ardında yatan son derece trajik bir sebep var.

Buz Kralı önceleri Simon Petrikov adında son derece başarılı bir tarihçiydi. Bir gün lanetli olduğu iddia edilen bir tacı incelerken onu taktı ve Buz Kralı olmadan önce yavaş yavaş akıl sağlığını yitirmeye başladı. Yaşadığı değişim yüzünden Simon en yakın arkadaşı Marceline’i de kaybetti.

Splinter aslında sıradan evcil bir fareydi

Ninja Kaplumbağaların zeki, akıllı ve kung-fu ustası Splinter’ı bilmeyenimiz yoktur. Biz Splinter’ı her ne kadar devasa güçlü haliyle bilsek de Splinter aslında eskiden normal boyutlarında evcil bir fareydi. Sahibi Hamato Yoshi de son derece zekiydi ve Splinter sahibinin sayesinde Uzak doğu dövüş sanatlarını öğrendi.

Hamato Yoshi, Shredder tarafından öldürüldükten sonra Splinter kanalizasyonlarda saklanmaya başladı ve burada Ninja Kaplumbağalar ile tanıştı. Kanalizasyonda genetik mutasyona yol açan bir çamur bulduktan sonra Sprinter ve Ninja Kaplumbağalar devasa boyutlarda güçlü birer savaşçıya dönüştüler.

Astro Boy yaratıcısı tarafından reddedildi ve bir sirke satıldı

Umatoro Tenma, oğlunun vefatının ardından acısını dindirmek için Astro Boy’u yarattı ve ona insani duygular verdi. Astro Boy’un yaradılışının ardından kısa bir süre sonra Umatoro onu evlatlıktan reddetti ve para karşılığında onu bir robot sirkine sattı.

Astro Boy’un şansı yaver gitti ve satıldıktan kısa bir süre sonra Profesör Orchanomizu tarafından evlat edinildi. Profesör Astro Boy’un normal çocuklar gibi hayata adapte olabilmesi ve yetişmesi için elinden gelen her şeyi yaptı ve hatta ona robot bir aile bile tasarladı.

Demona sevdiği herkesi kendi ihaneti yüzünden kaybetti

Demona, Disney’in çizgi film karakterleri arasında en trajik hayata sahip olan kahramanlarından birisi. Gargoyles’da yer alan Demona bir zamanlar Goliath ile birlikteydi ve hatta çiftin bir kız çocuğu da vardı. İnsanlara hiçbir zaman tamamen güvenmese de Wyern klanının bir parçasıydı ancak ihaneti gerçekleştiren kendisi oldu.

Bir gün Demona Vikinglerin istilasına karşın kendi halkına ihanet etti ve kuşatmada kendi insanlarını korumamayı seçti. Vikinglerle yaptığı anlaşma sonucunda Demona sevdiklerinin yaşayacağını biliyordu ve bu yüzden içi biraz rahattı.

Kuşatmanın sonunda sadece 6 kişi hayattaydı ve Demona ve Goliath da kurtulanların içindeydi. Demona, sevdiği adam Goliath’ın lanetlenerek dondurulduğunu gördü ve insanlara olan nefreti ve güvensizliği kat be kat arttı.

Şirine yem olarak kullanılmak üzere yaratılmıştı

Hepimiz çocukluğumuzun bir döneminde Şirinler’i severek izlemişizdir. Şirine, Şirinlerin içindeki tek kadın çizgi film karakteri olarak biliniyordu. Hepimiz onun köydeki diğer şirinler gibi normal ve doğal olduğunu düşünsek de, Şirine aslında Gargamel tarafından yaratılmış yapay bir şirindi.

Gargamel Şirine’yi taş kalpli, kötü bir şirin olarak yarattı ve amacı Gargamel’in Şirinleri yakalamasına yardımcı olmaktı. Şirine Şirinlerin arkadaşıymış gibi davranıyordu ve bir gün yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Burada bütün suçlarını itiraf ettikten sonra Şirin Baba Şirine’nin üzerindeki bütün kötü büyüleri kaldırarak onu Şirinler köyünde yaşamaya davet etti.

Turbo Teen’in hikayesi o kadar da eğlenceli değildi

Turbo Teen, gerçek adıyla Brett Matthews, arabaya dönüşme gücüne sahip olmadan önce sıradan bir ergendi. Brett bir gün arabasıyla yolda giderken ani bir fırtına sonucu arabasının kontrolünü kaybederek gizli bir laboratuvara çarpar.

Çarpışma sonucunda Brett labarouvarda moleküler bir ışına maruz kalır ve şans eseri ölmekten kurtulsa da ışınlar onun arabayla bir olmasına yol açar. Böylelikle Matthew, sıcağa maruz kaldığında spor arabaya, soğuğa maruz kaldığında ise normal insan bedenine dönüşmesine yarayan bir süper güce sahip olur.