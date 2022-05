Sibel Kekilli, Türkiye’nin dışında yurt dışında da adını duyurmayı başarmış bir oyuncu. Eve Dönüş filminde ortaya koyduğu performans ona 2006 yılında 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde Altın Portakal ödülünü de getirmişti. İşte biz de bugün başarılı oyuncu Sibel Kekilli'nin yer aldığı birbirinden kaliteli dizi ve filmleri derledik.

Her ne kadar Türkiye'de yetişkin içerikli film sektörüyle bilinse de, Sibel Kekilli aslında sinema dünyasında da adını duyuran başarılı bir aktör. Yurt dışında yer aldığı başarılı projeler arasında Game of Thrones gibi, TV izleme alışkanlıklarımızı değiştiren iddialı yapımlar da var.

Sibel Kekilli hakkında yaptığımız bu listede, bu zamana kadar yer aldığı dizi ve filmleri IMDb puanlarına göre listelemeye karar verdik. Ünlü oyuncuyu uzun bir süredir ekranlarda göremesek de, yakın zamanlarda tekrardan alacağı rolleri merak ediyoruz.

Sibel Kekilli’nin yer aldığı dizi ve filmler:

Bir dönemi kasıp kavuran: Game of Thrones

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2011

17 Nisan 2011 Tür: Fantastik, drama, gizem, macera

Fantastik, drama, gizem, macera Yönetmen: Alan Taylor

Alan Taylor Oyuncular: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Jason Momoa, Sean Bean

Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Jason Momoa, Sean Bean IMDb Puanı: 9.3

Dünya genelindeki ulusların Taht’a sahip olmak için birbirleri ile amansız bir mücadeleye girdiği dizi Game of Thrones tüm dünyayı bir süre boyunca ekran başına kitlemeyi başaran bir diziydi. Öyle ki internette, televizyonda, sosyal medya da her yerde Game of Thrones konuşulur hale gelmişti. Ünlü oyuncu Sibel Kekilli’de Game of Thrones’un ilk 4 sezonunda Shae isimli bir karaktere hayat vermişti. 4. sezondan sonra rolü sona erse de ünlü oyuncu isminden bahsettirmeyi başarmıştı.

Kıskançlığı ilk elden yansıtan: Head-On / Duvara Karşı

Yayın Tarihi: 19 Mart 2004

19 Mart 2004 Tür: Romantizm, drama

Romantizm, drama Yönetmen: Fatih Akın

Fatih Akın Oyuncular: Birol Ünel, Sibel Kekilli, Güven Kıraç

Birol Ünel, Sibel Kekilli, Güven Kıraç IMDb Puanı: 7.9

Romantizm ve dramanın hat safhada olduğu Head-on Uzun yıllar boyunca çektiği aile baskıları sonucu intihara meyilli olan Sibel’i konu alıyor. Sibel, bu baskılardan sonsuza dek kurtulma umuduyla ne olduğu belirsiz orta yaşlı bir bağımlı ile evlenmeye karar verir. Evliliğinin amacı biraz bıkkınlıktan ortaya çıkan rahat bir yaşam sürme hayali olsa da, işin sonucunda kıskanç bir aşk patlaması ortaya çıkar ve bunun sonucu olarak aile baskısı bitip evlilik içerisindeki sorunlar nüksetmeye başlar.

Polisiye ve suç sevenler için: Inspector Borowski

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2016

16 Eylül 2016 Tür: Suç, aksiyon

Suç, aksiyon Oyuncular: Axel Milberg, Sibel Kekilli

Axel Milberg, Sibel Kekilli IMDb Puanı: 7.8

Walter Presents’ın ele aldığı Inspector Borowski, soğukkanlı polis müfettişi Klaus Borowski ve mesleğe yeni atılmış genç meslektaşı Sarah Brandt’i (Sibel Kekilli) konu alıyor. Kiel şehrinde geçen bu hikayede kıdemli dedektif ve genç meslektaşı, Kiel şehrini en rahatsız edici ve sarsıcı ceza davalarına balıklama bir şekilde dalarlar. Dizi hayatını uzun bir süre sürdürememiş olsa da, dedektiflik ve dramayı sevenler için kısa fakat akılda kalıcı bir anı olarak kalacaktır Inspector Borowski.

Dramatik bir yaşam hikayesi: Die Fremde

Yayın Tarihi: 11 Mart 2010

11 Mart 2010 Tür: Drama

Drama Yönetmen: Feo Aladag

Feo Aladag Oyuncular: Sibel Kekilli, Nizam Schiller, Derya Alabora

Sibel Kekilli, Nizam Schiller, Derya Alabora IMDb Puanı: 7.5

Kocası tarafından şiddete maruz kalması sonucu çocuğu ile kaçan bir kadın yani Umay’ı (Sibel Kekili) konu alan filmimiz, tahmin edeceğiniz üzere oldukça dramatik. Yaşadığı ağır olayların üzerine çocuğu ile birlikte İstanbul’dan, Berlin’e ailesinin yanına kaçan Umay, ailesinden beklediği desteği alamayınca zor bir yaşamın kapılarını aralamış oluyor. Berlin film festivalinde ödül alan Die Fremde, aynı zamanda Sibel Kekilli’ye de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getiren film oldu.

Çok fazla vakti olmayanlar için: Paare

Yayın Tarihi: 2015

2015 Tür: Komedi

Komedi Oyuncular: Sibel Kekilli, Samuel Finzi, Friederike Kempter

Sibel Kekilli, Samuel Finzi, Friederike Kempter IMDb Puanı: 6.9

4 dakikalık kısa süresiyle dikkat çeken Paare, bu kısa süre içerisine birçok şeyi sığdırmaya çalışan bir dizi. Görünürde belli olmayan bir terapistin hastaları ile olan diyaloglarını konu alan Paare, güzel bir komedinin yanında binbir farklı türden ilişki yumağına da yakından göz atıyor. Sadece 3 dakikalığına kendinizi farklı türden ilişki dünyalarına kaptırabilirsiniz.

Siyasi bir drama: Eve Dönüş

Yayın Tarihi: 6 Kasım 2006

6 Kasım 2006 Tür: Drama

Drama Yönetmen: Ömer Uğur

Ömer Uğur Oyuncular: Mehmet Ali Alabora, Sibel Kekilli, Altan Erkekli

Mehmet Ali Alabora, Sibel Kekilli, Altan Erkekli IMDb Puanı: 6.7

1980’li yıllardaki zor zamanlardan herhangi birini canlandıran Eve dönüş filmi, gerçekten oldukça üzücü bir film. Hergün duydukları silah seslerine rağmen 3 yaşlarındaki kızı ile mutlu mesut bir hayat sürmeye çalışan Mustafa (Mehmet Ali Alabora) ve Esma (Sibel Kekilli) çifti bir sabah uyandıklarında her şey değişir. Uyandıkları sabah yollarda ve her yerde yürümekte olan askerleri gören çift, radyoda geçen anonsla birlikte askeri darbenin başladığını fark ederler. Bu olayların yanı sıra Mustafa’da militanlık ile suçlanıp gözaltına alınınca işler daha da kötüye gitmeye başlar.

Karakter odaklı suç draması: Bullets

Yayın Tarihi: 2018

2018 Tür: Suç, drama, gerilim

Suç, drama, gerilim Oyuncular: Krista Kosonen, Sibel Kekilli, Tommi Korela

Krista Kosonen, Sibel Kekilli, Tommi Korela IMDb Puanı: 6.3

Ağırlıklı olarak psikoloji üzerinden ilerleyen polisiye dizi Bullets, 3 farklı karakterin etrafında şekilleniyor. Mari Saari (Krista Kosonen) isminde yaptığı işte son derece yetenekli olan gizemli bir polis, Madina Taburova (Sibel Kekilli) adında kimliği, ne olduğu bilinmeyen ve gizemlerle dolu bir kadın ve son olarak Tommi Karpela isminde (Tommi Viita) yaptığı işler ile takıntılı olan başka bir kendi çapında gizemli bir karakter. Gizem unsurunun hat safhada olduğu Bullets, olay örgüsünü karakterlerin yaşadığı psikolojik olaylar üzerinden ilerletiyor.

Gerçek bir hayat macerası: Die Männer Der Emden

Yayın Tarihi: 6 Haziran 2012

6 Haziran 2012 Tür: Macera, drama, tarihi

Macera, drama, tarihi Yönetmen: Berengar Pfahl

Berengar Pfahl Oyuncular: Sibel Kekilli, Ken Duken, Felicitas Woll

Sibel Kekilli, Ken Duken, Felicitas Woll IMDb Puanı: 5.9

Oldukça değişik bir konuyu ele lan Die Männer Der Emden, birinci dünya savaşında gemileri batan bir grup insanı konu alıyor. Gemilerinin batışından sonra hayatta kalan bu 50 insan için asıl mücadele başlamak üzeredir. Önlerinde uzun bir çöl vardır ve bu çölü geçerken bir yandan düşmanlarından kaçıp, bir yandan da yeni müttefikler edinerek evleri Almanya’ya ulaşmaya çalışırlar.

Bir kendini bulma hikayesi: What a Man

Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2011

25 Ağustos 2011 Tür: Romantizm, komedi

Romantizm, komedi Yönetmen: Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler

Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler Oyuncular: Matthias Schweighöfer, Mavie Hörbiger, Thomas Kretschmann

Matthias Schweighöfer, Mavie Hörbiger, Thomas Kretschmann IMDb Puanı: 5.5

Romantik komedi kategorisi ile bizi karşılayan What a Man, genç bir öğretmenin kız arkadaşı tarafından terk edilmesi ile başlıyor. Terk edilen genç öğretmen ise kendini aramak ve bir erkeği erkek yapan unsurun ne olduğunu anlamak için bir yolculuğa çıkıyor. Kendince ilginç bir konuya sahip olsa da What a Man, komedi unsuruyla öne çıkan bir film.

Parça parça romantizm: Berlin I Love You

Yayın Tarihi: 13 Haziran 2019

13 Haziran 2019 Tür: Romantizm, drama, komedi

Romantizm, drama, komedi Yönetmen: Dianna Argon, Peter Chelsom, Claus Clausen

Dianna Argon, Peter Chelsom, Claus Clausen Oyuncular: Keira Knightley, Helen Mirren, Luke Wilson

Keira Knightley, Helen Mirren, Luke Wilson IMDb Puanı: 4.6

Oldukça değişik bir şekilde işlenen Berlin I Love You, tek bir konuya odaklanmak yerine bu işi parça parça yapmaya karar vermiş. Almanya’nın başkentinde geçen bu hikaye 10 farklı çiftin romantizm hikayesine ilk elden tanıklık etmemizi sağlıyor. İlk bakışta biraz ilginç gözükse de, farklı bir bakış açısı ortaya sunduğu da bir gerçek.