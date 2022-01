Kült çizgi roman serisi Scott Pilgrim'in anime versiyonu geliyor. Serinin yaratıcısının baş yapımcı olarak yer alacağı anime, popüler yayın platformu Netflix'te yayınlanacak.

Scott Pilgrim isimli çizgi roman serisi 2010 yılında ünlü yönetmen Edgar Wright tarafından ‘Scott Pigrim vs. the World’ ismiyle beyaz perdeye uyarlanmış; film, serinin hayranları ve oyun severler tarafından çok sevilerek bir ‘klasik’ olarak adlandırılmıştı. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Kieran Culkin ve Brie Larson gibi isimlerin başrolünde olduğu; renkli, absürt karakterleri ve eğlenceli anlatımıyla Scott Pilgrim vs. The World, aradan geçen 12 yıla rağmen hala daha en sevilen çizgi roman adaptasyonlarından birisi olarak görülüyor.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre şimdi sevilen serinin bir de animasyon versiyonu geliyor. Netflix’te yayınlanacak ve anime formatında çekilecek olan seride, çizgi roman serisinin yaratıcısı olan Bryan Lee O’Malley de senarist ve baş yapımcı olarak görev alacak.

Yayın tarihi henüz belli değil:

Henüz ne zaman yayınlanacağı da dahil olmak üzere hakkında pek bilgi bulunmayan erken geliştirme aşamasındaki Scott Pilgrim animesinde, film adaptasyonunun yönetmeni Wright da yapımcı olarak yer alacak. Projenin onaylanması durumunda animasyon, Eylül ayında yayınlanan Star Wars: Visions isimli anime antolojisini için iki kısa film üreten animasyon stüdyosu Science Saru tarafından yapılacak.

Üstelik bahsi geçen bu potansiyel anime uyarlaması, son zamanlardaki tek Scott Pilgrim odaklı içerik de değil. Ubisoft, uzun süredir piyasada olmayan kült hit video oyunu Scott Pilgrim vs. The World: The Game'i Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Google Stadia ve Amazon Luna gibi yeni platformlarda yayınlayarak 2021 yılında geri getirmişti.