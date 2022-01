Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayımlanan Don't Look Up oldukça ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Birçok ünlü ismin yer aldığı yapım, şimdi de bir haftada 152.9 milyon saat izlenerek rekor kırdı ve tüm zamanların en çok izlenen 3. Netlix filmi olarak kayıtlara geçti.

Popüler yayın platformu Netflix’in heyecanla beklenen filmi Don’t Look Up, 24 Aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştı. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Jonah Hill gibi usta oyuncuları içerisinde bulunduran yapım, ‘Dünya’nın sonu’ temasına mizahı bir bakış açısı getirmiş ve oldukça ilgiyle karşılanmıştı.

Yapım, birçok eleştirmeni ve izleyiciyi ikiye bölmüştü. Bazı insanlar filmin gerçekten ‘iyi’ aktarılmış bir kara mizah olduğunu düşünürken, diğerleri pek olumlu yorumlarda bulunmamıştı. Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da filmin değindiği konudan memnun olduğunu ve yapımın karanlık sonunu sevdiğini söylemişti. Tahmin edilebileceği gibi bu kadar ilgi gören Don’t Look Up, Netflix’te rekorları alt üst etti.

Tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Netflix filmi

Adam McKay tarafından yönetilen ve adeta bir yıldızlar geçidi olan yapım, Netflix’te izlenme rekoru kırdı. Gelen haberlerde Don’t Look Up’ın, 27 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde 152.9 milyon saat izlendiği, bunun da platformda bir haftada ulaşılan en çok izlenme sayısı olduğu ifade edildi.

Buna ek olarak film, Netflix yapımları arasında en çok izlenen üçüncü film olarak da kayıtlara geçti. Don’t Look Up’ın önünde yer alan iki film ise, Bird Box ve Red Notice. ABD merkezli ünlü dergi Deadline’ın haberine göre Don’t Look Up, yakın zamanda bu iki filmi geçerek tüm zamanların en çok izlenen Netflix filmi olabilir. Filmin yazarı ve yönetmeni Adam MacKay de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda filmin rekorlarını ‘şaşırtıcı’ olarak değerlendirdi.

Leonardo Dicaprio ve Jennifer Lawrence’ın canlandırdığı karakterlerin Dünya’ya çarpacak olan bir gök taşını keşfetmesini ve bunun sonrasında yaşanan trajikomik olayları anlatan filmde bu isimler dışında Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothee Chalamet, Mark Rylance gibi ünlü isimler de yer alıyor.