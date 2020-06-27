Çizim Olduğuna İnanamayacağınız Gerçekliğe Sahip 18 Görsel

Brezilyalı sanatçı Sheila Giovanni tarafından kalem kullanarak çizilen ve gerçekçiliğiyle hepimizi büyüleyen 18 görseli sizler için listeledik. Ünlü oyuncuların çizimlerinin yer aldığı listedeki görseller adeta fotoğraf gibi görünüyor.

Sizlere yaptıkları tasarımlarla gerçekliği zorlayan tasarımcıları sık sık tanıtıyoruz. Bugün ise yine yaptığı çalışmalarla beğeni toplayan Brezilyalı sanatçı Sheila Giovanni’nin bazı çalışmalarını sizlerle buluşturacağız. Sadece kalem kullanılarak yapılan bu çizimler, gerçekçilik açısından muazzam görünüyor.

Hazırsanız, Bright Side tarafından derlenen bu görsellere hep birlikte bakalım.

Çizim olduğuna inanamayacağınız gerçekçiliğe sahip 18 görsel

Joaquin Phoenix (Joker)

Dwayne Johnson

Chris Pratt

Patrick Stewart

Scarlett Johansson

Rihanna

LeBron James

Ian Mckellen

Ariana Grande

Robert Downey Jr.

Stan Lee

Gal Gadot

Chris Hemsworth

Samuel Jackson

Will Smith

Kit Harington

Morgan Freeman

Jason Mamoa