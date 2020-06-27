Çizim Olduğuna İnanamayacağınız Gerçekliğe Sahip 18 Görsel

Sizlere yaptıkları tasarımlarla gerçekliği zorlayan tasarımcıları sık sık tanıtıyoruz. Bugün ise yine yaptığı çalışmalarla beğeni toplayan Brezilyalı sanatçı Sheila Giovanni’nin bazı çalışmalarını sizlerle buluşturacağız. Sadece kalem kullanılarak yapılan bu çizimler, gerçekçilik açısından muazzam görünüyor.
Hazırsanız, Bright Side tarafından derlenen bu görsellere hep birlikte bakalım.
Çizim olduğuna inanamayacağınız gerçekçiliğe sahip 18 görsel
Joaquin Phoenix (Joker)
Dwayne Johnson
Chris Pratt
Patrick Stewart
Scarlett Johansson
Rihanna
LeBron James
Ian Mckellen
Ariana Grande
Robert Downey Jr.
Stan Lee
Gal Gadot
Chris Hemsworth
Samuel Jackson
Will Smith
Kit Harington
Morgan Freeman
Jason Mamoa