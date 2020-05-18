Microsoft başkanı ve baş hukuk görevlisi olan Brad Smith, şirketin geçmişte açık kaynak yazılım ve Linux ile verdiği savaşta yanlış tarafta olduğunu itiraf etti. Ancak Smith, Microsoft'un yıllar içinde büyük bir değişim geçirdiğini vurguladı.

Microsoft, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda hakimiyetini açık ara sürdürdüğü yıllarda bile Linux ve açık kaynak yazılımlarla yoğun bir şekilde mücadele etti. Hatta eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, 2001 yılında Linux'u, dokunduğu her şeyi fikri mülkiyet anlamında yok eden bir kanser olarak yorumlamıştı.

Microsoft başkanı Brad Smith, şirketin eskiden açık kaynak konusunda yanlış bir yaklaşım sergilediğine inanıyor. MIT etkinliğinde konuşan Smith, "Microsoft, açık kaynak bu yüzyılın başında patladığında yanlış taraftaydı ve bunu kendim için de söyleyebilirim" dedi. Smith, 25 yıldan uzun süredir Microsoft'un açık kaynaklı yazılımlara karşı verdiği savaşlarda kıdemli avukatlardan biriydi.

Microsoft açık kaynak konusundaki tutumunu değiştirdi

Smith, "İyi haber şu ki, eğer hayat yeterince uzunsa, değişmeniz gerektiğini öğrenirsiniz" diye ekledi. Microsoft, Linux'u kanser olarak tanımladığı günlerden bu yana kesinlikle değişti. Yazılım devi, artık Facebook, Docker, Google, Apache ve diğer birçok şirketle kıyaslandığında dünyadaki açık kaynaklı projelere daha büyük bir katkı sağlıyor.

Microsoft, komut satırı uygulaması PowerShell, kaynak kodu düzenleyicisi Visual Studio Code ve hatta Microsoft Edge'in orijinal JavaScript motoru da dahil olmak üzere son yıllarda giderek daha fazla açık kaynağa yöneliyor. Microsoft ayrıca Ubuntu'yu Windows 10'a getirmek için Canonical ile ortaklık kurdu ve mobil uygulama geliştirmeye yardımcı olmak için yazılım şirketi Xamarin'i ve popüler kod deposu GitHub'ı satın aldı.

Microsoft artık açık kaynak için gereken özeni gösteriyor

Microsoft, bu ayın sonlarında yayınlanacak Windows 10 versiyon 2004 güncellemesinde dahili Linux kerneli bile sunacak. Ayrıca Edge tarayıcısı geçtiğimiz yıl Chromium tarayıcı motoruna taşındı. Microsoft diğer yandan Windows 10 için kullanıcı araçları içeren PowerToys için açık kaynaklı topluluklarla iş birliği yapıyor. Microsoft sonunda açık kaynağın potansiyelini keşfetti ve önümüzdeki yıllarda Windows işletim sisteminde çok daha fazla açık kaynaklı çalışma göreceğiz gibi görünüyor.