Yılın Oyunu Seçilen Clair Obscur: Expedition 33'te Yapay Zekâ Kullanılması Ortalığı Karıştırdı: Tepkiler İkiye Bölünmüş Durumda!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen The Game Awards 2025'te Yılın Oyunu ödülünü kazanan Clair Obscur: Expedition 33'te yapay zekâ kullanıldığının doğrulanması sonrası oyuncular tepki göstermeye başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

The Game Awards gecesine damga vurarak tam 9 ödül kazanan Clair Obscur: Expedition 33, başarısının ardından beklenmedik bir tartışmayla gündeme geldi. Oyunun yapımcısı François Meurisse’in daha önce verdiği bir röportaj yeniden gündeme taşındı ve oyunda yapay zekâ kullanıldığı doğrulandı.

Meurisse, İspanyol El País dergisine verdiği röportajda oyunda “bir miktar yapay zekâ kullanıldığını ancak bunun sınırlı olduğunu” belirtmişti. Bu açıklama, ödül gecesinden sonra sosyal medyada yeniden paylaşılınca oyun dünyasında hararetli bir tartışma başladı.

Yapay zekâ nerede kullanıldı?

2

Oyunun çıkışından kısa süre sonra bazı oyuncular, oyunun lansman sürecinde bazı yapay zekâ ile yapılmış görsellerin kullanıldığını fark etti. Bu görseller daha sonra hızla değiştirilse de Sandfall Interactive’in yapay zekâdan başka hangi alanlarda faydalandığı soruları gündeme geldi. Yapımcıya göre bu teknoloji, stüdyonun kısa süre öncesine kadar “hayal bile edilemeyecek” şeyleri yapmasını sağladı.

Ancak oyuncuların ve eleştirmenlerin çoğu, karakter tasarımları ve seslendirmelerde yapay zekâya dair şüpheli bir durum görmediklerini söylüyor. Zaten bu alanlar, oyunun en çok övgü alan yönleri arasında.

Tepkiler ikiye bölündü

3

Bazı kesimler yapay zekâ kullanımı nedeniyle oyunun Yılın Oyunu unvanının sorgulanması gerektiğini savunurken, diğerleri ise düşük bütçeli stüdyoların bu sayede dev yapımlarla rekabet edebilmesini olumlu buluyor.

Nitekim Clair Obscur: Expedition 33’ün bütçesi 10 milyon doların altındayken, Final Fantasy 7 gibi birçok AAA proje çok daha yüksek bütçelere sahip.

İşin ironik yanı ise oyundaki Maelle karakterini seslendiren Jennifer English’in de yapay zekânın sektörde artan kullanımına karşı çıkması. Buna karşın Capcom ve Larian gibi büyük stüdyolar, yapay zekânın özellikle arka plan tasarımları veya fikir üretimi gibi alanlarda zaman kazandırdığını savunuyor.

FIFA ile Netflix Anlaştı: Netflix'e Özel Futbol Oyunu Geliyor! FIFA ile Netflix Anlaştı: Netflix'e Özel Futbol Oyunu Geliyor!
Hogwarts Legacy Deneyiminizi Daha İyi Hâle Getirecek En Popüler Modlar (Hazır Beleşe Almışken Mutlaka Deneyin) Hogwarts Legacy Deneyiminizi Daha İyi Hâle Getirecek En Popüler Modlar (Hazır Beleşe Almışken Mutlaka Deneyin)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Oyunlar

