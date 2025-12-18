FIFA ile Netflix Anlaştı: Netflix'e Özel Futbol Oyunu Geliyor!

Netflix ile FIFA'dan bu yaz gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası'na ilişkin önemli bir iş birliği geldi. Bu iş birliği kapsamında Netflix'te yeni bir oyun yayımlanmasına karar verildi. Hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz oyun, gelecek yıl yayımlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası etkinliklerine artık çok kısa bir süre kaldı. Kış mevsimini geride bırakmamızla dünyanın en iyi ülke takımları, kıyasıya bir rekabet içerisine gerecek. Tüm futbol tutkunları, oldukça hareketli bir yaz mevsimi geçirecekler.

Bir yandan bunlar yaşanırken diğer yandan önemli bir hamle daha yaşandı. FIFA ile dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel bir oyun, Netflix'te yayımlanacak.

Oyunla ilgili detaylar sınırlı

Netflix ile FIFA'nın ortak basın açıklamasına baktığımızda oyunla ilgili kapsamlı bir bilgi verilmediğini görüyoruz. Bu bağlamda; oyunu Delphi Interactive geliştirecek ve yayımlayacak. Ayrıca bu oyun, bir futbol simülasyonu olacak. Yapılan açıklamada öğrenmesi kolay bir oyun olacağı, tek oyunculu ve çok oyunculu versiyonların bulunacağı belirtiliyor.

Hem Netflix hem de FIFA, gerçekleştirilen iş birliğinden oldukça memnun. Netflix yönetimi, yayımlanacak yeni oyunun 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kültürel etkileşim yolu olacağını düşünüyor. FIFA ise tarihi olarak nitelendirdiği bu hamle ile dijital futbol çağının başlangıcına imza atacaklarını savunuyor. Basın açıklamasında yer alan bilgiye göre kapsamlı açıklama, 2026 yılında yapılacak...