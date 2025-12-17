Hogwarts Legacy Deneyiminizi Daha İyi Hâle Getirecek En Popüler Modlar (Hazır Beleşe Almışken Mutlaka Deneyin)

Epic Games'in ücretsiz olarak vermesiyle herkesin kütüphanesinde yer alan Hogwarts Legacy deneyiminizi geliştirecek en popüler modları sizler için bir araya getirdik.

Hogwarts Legacy ile büyücü dünyasına adım atmak büyüleyici bir deneyim olsa da oyunun PC sürümündeki bazı eksikler için mod kullanmak gerekebiliyor.

İster performans sorunlarını çözmek, ister karakterinizin görünümünü değiştirmek ister oynanışı kolaylaştırmak isteyin, mod topluluğu her ihtiyaca uygun bir çözüm üretmiş durumda. Biz de sizler için Nexus Mods üzerinde en çok indirilen ve oyun zevkini katlayan popüler modları bir araya getirdik.

Ascendio (FPS artışı için birebir)

Oyunun çıkışından bu yana PC oyuncularının en çok şikayet ettiği konu, anlamsız FPS düşüşleriydi. Ascendio, oyunun motoru olan Unreal Engine parametrelerini özel olarak optimize ederek bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Özellikle Hogwarts kalesi içinde ve Hogsmeade'de gezerken yaşanan o sinir bozucu takılmaları (stuttering) engellemek ve daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, kurmanız gereken ilk mod kesinlikle bu.

Mod Linki: Ascendio

Arachnophobia Mode (Örümcekten korkanlara)

Büyücü dünyasının karanlık köşelerinde devasa örümceklerle karşılaşmak, araknafobisi (örümcek korkusu) olan oyuncular için oyunu oynanmaz hâle getiriyor. Bu mod, oyundaki o korkutucu, tüylü örümcek modellerini tamamen değiştirerek onları basit küplere veya zararsız kutulara dönüştürüyor.

Böylece korkudan gözlerinizi kapatmak zorunda kalmadan Yasak Orman görevlerini rahatlıkla tamamlayabilir ve sadece hikâyeye odaklanabilirsiniz.

Mod Linki: Arachnophobia Mode

Mouse Controls for Broom (Fare ile süpürge kontrolü)

Klavye ve fare kullanan oyuncular için orijinal uçuş kontrolleri maalesef oldukça hantal ve zorlayıcı tasarlanmış. Bu mod, süpürgeyle uçuş kontrollerini tamamen farenize entegre ederek tek elle, çok daha hassas ve rahat bir uçuş deneyimi sunuyor.

Gökyüzünde süzülürken garip tuş kombinasyonlarıyla boğuşmak yerine, farenizi çevirdiğiniz yöne gitmenin özgürlüğünü yaşamak için bu modu mutlaka denemelisiniz.

Mod Linki: Mouse Controls for Broom

Autohomora (Otomatik kilit açma)

Hogwarts'ta keşfedilecek yüzlerce kilitli kapı ve sandık var ancak her seferinde aynı "Alohomora" mini oyununu oynamak bir süre sonra oldukça sıkıcı hâle geliyor.

Autohomora modu, büyüyü yaptığınız anda kilit açma bulmacasını sizin yerinize otomatik olarak atlıyor. Oyunun akışını bozmadan, zaman kaybetmeden hızlıca ganimetleri toplamak isteyenler için büyük bir konfor.

Mod Linki: Autohomora

Peki siz başka modlar kullanıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.