2012 yılından beri sevilerek oynanan mobil strateji oyunu Clash of Clans'ın 2019 yılında elde ettiği gelir açıklandı. Elde edilen veriler geçen seneye göre büyük bir hasılat artışı olduğunu ortaya koydu ve bunun nedeninin oyun içinde satılmaya başlanan 5 dolarlık bir ürün olduğu ileri sürüldü.

Yıllar önce ilk kez karşımıza çıkan, bir dönem insanların elinden düşmeyen çevrimiçi strateji oyunu Clash of Clans, geçtiğimiz sene sağladığı dev kazançla yıllar süren ve sönmekten çok daha da artan başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

2012 yılında, yani akıllı telefonların yeni yeni yaygınlaştığı bir zamanda ilk kez oyunculara sunulan Clash of Clans, 2019 yılında 727 milyon dolar hasılat elde etti. Analiz şirketi Sensor Tower’ın sağladığı bu verilere göre oyunun geliştiricisi Supercell, en büyük 5 mobil uygulama şirketinden biri haline geldi.

Şirket çok daha fazlasını da görmüştü

Elde edilen bu büyük geliri daha önceki senelerde elde edilen gelirlerle karşılaştıracak olursak Clash of Clans, geçen seneye göre hasılatta %27 artış elde etti. 2018 yılında 572 milyon dolarlık bir gelir sağlanmıştı. Ancak bu seneki hasılat oyunun şu ana kadar elde etti en yüksek yıllık gelir değil. Oyun 2014 yılında 1,6 milyar dolar ve 2015 yılında 1,8 milyar dolar kazanç sağlamıştı.

Geçiş ürünleri büyümede etkin rol oynadı

Sensor Tower Store Intelligence verilerine göre bu sene elde edilen büyük artışın en büyük nedeni oyuna 2019’un nisan ayında eklenen 5 dolarlık ‘Gold Pass’ ürünleri. Bu ürünün oyuna eklendiği ay kullanıcılar 66.6 milyon dolarlık oyun içi harcama yapmış; bu da önceki aya göre %58 ve önceki yılın nisan ayına göre %73 büyüme demek oluyor.

Oyun geçen seneki hasılatını son zamanlarda Fortnite ve PUBG gibi battle-royale oyunlarla yaygınlaşan geçiş ürünlerine borçlu. Sensor Tower’dan Katie Williams konuyla ilgili açıklamalarında “Supercell başarıyı battle-royale geçiş olayında buldu çünkü bu mekanik Clash of Clans’e yakışır bir şekilde oyuna geçirildi.” İfadelerinde bulundu ve ekledi: “Bu hızlı ilerleyen ve sürekli gelişen bir oyun yaratma yetisi yayıncı şirketi sektörde devamlı bir lider haline getirdi.”