Günümüzün en popüler oyunlarından bazılarının arkasındaki isim olan Supercell, Clash evreninde geçecek üç yeni oyununu bugün duyurdu. Şirket, her yeni oyunla birlikte Clash evrenine yeni oynanış yolları ekledi.

Yıllardır en popüler mobil oyunlar arasında yer almaya devam eden Clash of Clans, günümüze kadar geliştirici ekip tarafından yapılan pek çok değişikliğe tanıklık etti. Bugünse bu popüler oyun, Brawl Stars ve Hay Day gibi oyunların arkasındaki isim olan Supercell, Clash evreninde geçecek üç yeni oyununu paylaştığı açıklamayla birlikte duyurdu.

Normal şartlarda geliştirme aşamasında olan oyunları bu kadar açık bir şekilde dile getirmediğini söyleyen şirket, üç oyunun da bir önceki Clash oyunlarına benzemediğini belirtti. Yepyeni eğlence ve oynanış yolları geliştirmeyi hedefleyen şirket, yeni oyunlarıyla bu yeni yolları oyunculara sunmayı hedefliyor. Supercell'in duyurduğu üç yeni oyun, Clash Quest, Clash Mini ve Clash Heroes isimlerini taşıyacak. Şirket, oyunlar için yayınladığı 10 dakikalık duyuru videosunda oyunlar hakkında birkaç detay da paylaştı.

Clash Quest:

Clash Quest, videodan gördüğümüz kadarıyla Clash evrenini sıra tabanlı oyunlarla birleştirecek. Oyunda yer alacak karakterler, diğer Clash oyunlarındaki gibi güçlere sahip olacaklar. Her bir savaş farklı evrelerden oluşacak. Maçlara sınırlı sayıda askerle girecek, askerleri kaybettiğimizde savaşı kaybetmiş olacağız.

Clash Mini:

Supercell'in Şangay'daki stüdyosunun geliştirdiği ilk iki oyundan birisi olan Clash Mini, Riot Games'in Teamfight Tactics oyunuyla benzer bir sisteme sahip. İki rakip oyuncu karakterlerini savaş alanına yerleştiriyor, yerleştirme tamamlanınca karakterler otomatik olarak savaşıyor.

Clash Heroes:

Şangay stüdyosunun geliştirdiği üçüncü oyun olan Clash Heroes, karakterleri tamamen oyuncuların kontrolüne bırakıyor. Oyunda haritada yer alan düşmanları öldürerek ilerliyor, bölümleri tamamlıyoruz.

Şirket, tanıttığı üç oyunun ne zaman yayınlanacağına dair şimdilik bir tarih vermedi. Fakat oyunları yakından takip etmek istiyorsanız resmi Twitter hesaplarına Clash Quest için bu bağlantıdan, Clash Mini için bu bağlantıdan ve Clash Heroes için bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.