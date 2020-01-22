Clash of Clans'ta Hile Etkisi Yaratacak 7 Taktik - 2020

Clash of Clans Android ve iPhone (iOS) kullanıcıları arasında hâlâ en popüler strateji oyunlarından birisi. CoC oyuncuları için tam bir uzman olmalarını sağlayacak, neredeyse hile etkisi yaratacak tatikleri bir araya getirdik.

Mobil strateji oyunları arasında adından sıkça söz ettiren mobil oyunlardan biri Clash of Clans. Bir köy kurarak başladığımız oyunda, topluluğunuzu geliştirerek büyük bir klan kurmak için mücadele ediyoruz. Android ve iPhone (iOS) mağazalarında en çok indirilen oyunlar arasında uzun süredir yerini koruyor. Biz de hem oyuna yeni başlayanlar için hem de oynayanlar için ipuçlarını derleyelim istedik.

Oyunda aslında dikkat etmeniz gereken, sizi uzun vadede bir kral yapacak bazı noktalar var. Örneğin Clash of Clans 5. seviye köy düzeni çok önemli. Köy düzenini doğru kurduğunuz takdirde size çok faydası olacaktır. Her seviye için ayrı önemli ipuçları var. Oyuna başlarken nelere dikkat edilmeli, gelişim aşamasında neler yapılması gibi çok önemli ipuçlarını aktarıyoruz.

Clash of Clans'ın güncel sürümünü indirerek başlayalım:

Clash of Clans Android:

Clash of Clans, Android mağazası Google Play Store’da 500 milyondan daha fazla indirmeye sahip. 51 milyon kişi tarafından değerlendirilen oyun, 4.6 puan alarak gerçekten ne kadar başarılı ve sevilen bir oyun olduğunu kanıtlıyor. Clash of Clans PC üzerinden emülatörlerle de oynanabiliyor. Büyük ekranda oynamak isteyen oyuncuların tercihi bu yönde oluyor.

Clash of Clans iPhone (iOS):

Clash of Clans iPhone (iOS) versiyonu App Store’da 85 bin kişi tarafından değerlendirilmiş. Ortalama 4.4 puan ile oyunun iOS versiyonunun da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 190 MB’lık oyun, Android’e göre az kişi tarafından değerlendirilmiş gibi gözükse de iOS’ta da milyonlarca oyuncusu bulunuyor. Siz de onlardan biriyseniz şimdi anlatacağımız ipuçlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Hile etkisi yaratacak Clash of Clans tüyoları:

Belediye binasını hemen yükseltmeyin diğer şeylere odaklanın,

İkinci bir altın depolama alanı almak için acele etmeyin,

Oyunun en başında iksir için fazladan depolama alanı almayın,

Taşları sadece inşaatçı kulübeleri yapmak için harcayın,

Binaları konumlandırırken inşaatçı kulübelerini en köşelere inşa ederek savunmanızı güçlendirin,

Kışlanız ve ordunuz büyürken, laboratuvar ve büyü fabrikası kurmayı unutmayın,

Saldırı anında yapmanız gerekenleri unutmayın.

Yukarıda maddelerle sıraladığımız her şey aslında oyunda giriş seviyesinden ileri seviyeye kadar oyunun temelini oluşturuyor. Hızlı gelişmek için Clash of Clans hack kullanmanıza gerek olmadan, sadece ipuçlarını uygulayabilirsiniz. Bu sizi oyunda hem hızlı geliştirecek hem de en güçlü oyunculardan biri yapacak. Sözü de fazla uzatmadan direkt konumuza geçelim.

Belediye binasını hemen yükseltmeyin diğer şeylere odaklanın:

Clash of Clans Belediye Binası savaşlarda korumanız gereken ana binadır. Oyunun özellikle ileri aşamasında çok önemli olsa da ilk aşamalarda fazla geliştirmenize gerek yok. Bunun yerine kaynaklarınızı farklı binaları geliştirmek için harcayabilirsiniz. Bir görev veya zorunlu olduğu zaman Belediye Binası’nı geliştirmeyi tercih etmelisiniz. Belediye Binası’nın seviyesi yükseldikçe çok daha fazla bina açılıyor.

Belediye Binası seviyesi yükseldikçe yeni binalar açılsa da, yükseltme maliyeti çok fazla artıyor. Bu oyundaki diğer binalar için de geçerli. Bu nedenle sadece ihtiyacınız olan binaları yükseltmeyi tercih edin. Örneğin altın üretiminiz sizin için yeterliyse, durduk yere yükseltmenize gerek yok. Bunun yerine iksir üretim alanını veya farklı askeri bir alanı yükseltmeyi tercih edebilirsiniz.

İkinci bir altın depolama alanı almak için acele etmeyin;

Altın bina seviyelerini yükseltmek, savunma ekipmanları satın almak gibi önemli işler için kullanılıyor. Bunun dışında köyünüzü süslemek için malzemeleri de altınla satın alabilirsiniz. Bu da Clash of Clans’ta özellikle ileri seviyelerde çok fazla altına ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle erken aşamalarda altın depolama binanızı da geliştirmeyi unutmayın. Savaşlarda mutlaka korumanız gereken önemli binalardan biri.

Clash of Clans’ta ekstradan bir tane daha altın depolama alanı satın alabiliyorsunuz. Bunu yapmak aslında erken aşamada çok da mantıklı değil. Bir tane depolama alanı size fazlasıyla yetecektir. Bunun yerine altın üretim alanınızı geliştirmeyi tercih etmelisiniz. İlerleyen aşamada zaten 2. bir depolama alanı almak çok kolay olacak.

Oyunun en başında iksir için fazladan depolama alanı almayın:

İksir, altın gibi bina yükseltmelerinde kullanabileceğiniz çok önemli bir kaynak. Bunun dışında başka kaynaklar satın almak veya ordunuzu eğitmek, geliştirmek için de iksir kullanıyorsunuz. Altın gibi iksir kaynaklarınızı da sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Ne kadar çok iksiriniz olursa o kadar fazla asker yetiştirebilir veya yükseltmeleri yapabilirsiniz. İleri aşamada çok fazla iksir gerekecek.

İksir için de altın gibi fazladan depolama alanı alınabiliyor. Bunun yerine yine tek bir depolama alanı kullanarak, sadece iksir üretim alanını geliştirmeniz gerekiyor. İlerleyen aşamalarda fazladan yeni bir tane alabilirsiniz. Erken aşamada daha çok kaynakların hızlı üretilmesine ihtiyacınız olacak. Onları zaten üretildikçe hemen harcamanız gerekecek. Bu nedenle fazladan depolama alanı almayın.

Taşları sadece inşaatçı kulübeleri yapmak için harcayın:

Her oyuncuya oyun başında belirli sayıda taş veriliyor. Size verilen bu taşları doğru şekilde harcamanız çok önemli. Çünkü taşlar diğer kaynaklar gibi toplanmıyor; satın almanız gerekiyor. Bu nedenle taşları erken aşamada kullanmamaya özen gösterin. Clash of Clans’ta ileri seviye bir oyuncu olduğunuz zaman, daha hızlı gelişmek için bu taşlara çok ihtiyacınız olacak.

Taşların en çok kullanıldığı yer inşaatçı kulübeleri. Açıkçası en çok değil tek yer bile diyebiliriz. Oyunun başında Yeşil Taş gibi kaynakları farklı konular için harcamak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak ileride pişman olmanızı sağlayacak. Taşlarınızı sadece ama sadece inşaatçı kulübeleri yapmak için harcayın. Bu aynı anda daha fazla geliştirme veya savunma yapmanızı sağlayacak.

Kışlanız ve ordunuz büyürken, laboratuvar ve büyü fabrikası kurmayı unutmayın:

Ordu aslında temelinde Ordu Kampı, Kışla, Laboratuvar ve Büyü Fabrikası’nı içeriyor. Ordu Kampı, ordunuzun kaldığı yer anlamına geliyor. Bu nedenle ne kadar büyük olursa o kadar fazla asker içerisinde yaşayabilir. Kışla ise asker yetiştirmek için kullandığımız bina. Kışla’nın seviyesi bağlı olarak yeni askerler açılıyor. Laboratuvar ve Büyü Fabrikası ise ordunuzu daha da güçlü yapmanızı sağlıyor.

İlk başlarda Kışla seviyesini yükseltmek isteyebilirsiniz. Bununla eş olarak Ordu Kampı’nı da yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü askerleriniz geliştikçe kampta kapladığı alan da büyüyor. Kışla ve Ordu Kampı eş zamanlı büyürken, bir yandan da Laboratuvar ve Büyü Fabrikası ile ordunuzu geliştirmeye devam etmelisiniz. Bu nedenle ilk seviyelerde mümkün oldukça kaynak üretmeye odaklanmalısınız.

Binaları konumlandırırken inşaatçı kulübelerini en köşelere inşa ederek savunmanızı güçlendirin:

Savunma en temelinde köyünüzü korumak anlamına geliyor. Savunma araçları koymadan önce altın, iksir vb. kaynak depolarınızın köyünüzün ortasına doğru, ulaşılması zor alanlarda olduğundan emin olun. Ardından bu depoları korumak için etraflarına topçular gibi savunma araçları koyabilirsiniz. Her savunma farklı etkilere sahip. Bu nedenle savunma planı yaparken bir strateji belirlemeniz gerekiyor.

Savunma için ayrıca duvarlar satın almanız gerekiyor. İlk seviyelerde kaynak ve altınınız az sayıda olacağı için, duvarları sadece Belediye Binası, altın ve iksir gibi kaynakların etrafına yerleştirin. Şehrinizdeki binaları konumlandırırken, inşaatçı kulübelerini en köşelere yerleştirin. Böylece düşmanlarınızın onlara saldırması için yeterli zamanı olmaz. Ayrıca şehrinizi geniş tutmanıza da gerek yok.

Saldırı anında yapmanız gerekenler var:

Büyümenizi hızlandıracak ve sizi zaferlere götürecek şey saldırı planlaması. İyi bir saldırı yapabilmeniz için öncelikle iyi bir orduya sahip olmanız gerekiyor. Bunun için mümkün olduğunda Kışla ve Ordu Kampı’nı geliştirin. Askerlerinizi eğitin ve saldırıları, barbarlar gibi küçük gruplara yapın. Ordunuz hakkında iyi bir bilgiye sahip olduktan sonra başka düşmanlara saldırabilirsiniz.

Bir başka düşmana saldırmanın size herhangi bir zararı olmaz. Özellikle erken aşamada askerlerinizi çok kolay bir şekilde yeniden eğitebilirsiniz. Hızlı kaynak toplamak adına oyuna yeni başladığınız zaman mümkün olduğunca fazla rakibe saldırın ve kaynaklarını toplamaya çalışın. Bu hem askeri yeteneklerinizi geliştirecek hem de fazla kaynak toplayarak hızlı gelişmenizi sağlayacak.

Başarılı bir saldırı için birliklerinizin öncelikle altın ve iksir gibi depolama alanlarına saldırmasını sağlayın. Bunun için birlikleri gönderme sıranız çok önemli. Savaşta bir hata yaparsanız geri çekilmekten hiç korkmayın. Daha iyi bir planla sonra yeniden saldırmayı deneyebilirsiniz. Bu belki de sizin için daha büyük kayıpları da engelleyecektir.

Bunlar dışında askeri alanda daha fazla gelişmek için Laboratuvar ve Büyü Fabrikası’nı çok sık kullanmayı unutmayın. Yukarıda açıkladığımız taktikler ile Clash of Clans oynarken kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz ve çok daha hızlı gelişeceksiniz. Clash of Clans hack gibi taktiklerimizden şimdilik bu kadar. Sizin de aklınıza gelen farklı ipuçları olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.