ChatGPT'den Claude'a geçmek isteyenler için "hafıza taşıma" özelliği geldi

Anthropic, Claude için “Hafıza İçe Aktarma” adlı yeni özelliğini duyurdu. Bu araç sayesinde kullanıcılar ChatGPT ve diğer yapay zekâ platformlarındaki sohbet geçmişlerini ve tercihlerini Claude’a aktarabiliyor. Üstelik hafıza özelliği artık ücretsiz planlarda da sunuluyor.

Yapay zekâ dünyasında rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor. OpenAI’nin ChatGPT’si, Google’ın Gemini’si derken şimdi de Anthropic, kullanıcıları kendi tarafına çekmek için oldukça iddialı bir hamle yaptı.

Şirket, Claude isimli yapay zekâ asistanına Hafıza İçe Aktarma özelliği ekledi. Bu özellik sayesinde başka bir yapay zekâ platformunda oluşturduğunuz sohbet geçmişini ve kişisel tercihlerinizi Claude’a taşıyabiliyorsunuz. Yani sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz.

ChatGPT’den Claude’a Geçmek Artık Çok Daha Kolay

Yeni sistem oldukça basit çalışıyor. Önce kullandığınız yapay zekâ platformunda (örneğin ChatGPT) Anthropic’in verdiği özel bir komutu çalıştırıyorsunuz. Bu komut, sohbet geçmişinizi ve hafıza verilerinizi dışa aktarıyor.

Ardından oluşan veriyi Claude’a yapıştırıyorsunuz. Claude da bu bilgileri kendi hafızasına kaydediyor ve sizinle daha önce oluşturduğunuz bağlam üzerinden konuşmaya devam ediyor. İlgi alanlarınız, tercih ettiğiniz yazım tonu ya da verdiğiniz özel talimatlar boşa gitmemiş oluyor.

İşin en dikkat çeken kısmı ise şu: Claude’un hafıza özelliği yalnızca ücretli abonelere özel değil. Ücretsiz kullanıcılar da bu özelliğe erişebiliyor.