Anthropic, yeni yapay zekâ modeli Claude Sonnet 5'i resmen duyurdu. Peki neler sunuyor?

Claude modeliyle dünyanın en önde gelen yapay zekâ firmalarından biri hâline dönüşen Anthropic, şimdi de yepyeni bir modeliyle karşımıza çıktı. Teknoloji devi, Claude Sonnet 5 ismi verilen mevcut nesilden çok daha güçlü yapay zekâ modelini resmen tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Anthropic tarafından paylaşılan blog yazısına göre Claude Sonnet 5; planlar yapabiliyor, tarayıcılar ve terminaller gibi araçları doğrudan kullanabiliyor. Model, birkaç ay öncesine kadar yalnızca çok daha büyük ve pahalı modellerin altından kalkabildiği otonom görevleri tek başına yürütebiliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Claude Sonnet 5 neler sunuyor?

Claude Sonnet 5, Claude platformundaki ücretsiz ve Pro kullanıcılar için varsayılan model olarak tanımlandı ve tüm aboneliklerdeki yerini aldı. Fiyat politikası ise sevindirecek cinsten. OpenAI'nin GPT-5.5 modelinden, Google'ın Gemini 3.1 Pro'sundan ve Anthropic'in kendi modeli Opus 4.8'den daha ucuz bir konuma yerleşiyor.Ancak modelin hâlâ Google Gemini 3.5 Flash'tan daha pahalı olduğunu belirtmekte fayda var.

Şubat ayında çıkan selefi Sonnet 4.6 ile kıyaslandığında yeni model; akıl yürütme, araç kullanımı, yazılım kodlama ve bilgiye dayalı işlerde gözle görülür bir gelişim sergiliyor. Test sonuçlarına göre Sonnet 5, ajan tabanlı kodlama testinde %63,2 skor elde ederken, Sonnet 4.6 ise %58,1 seviyesinde kalıyor.Bilgiye dayalı iş testlerinde ise Sonnet 5, en zorlu problemleri çözmesiyle bilinen Opus 4.8'i kıl payı da olsa geride bırakmayı başarıyor. Genel anlamda Opus 4.8’e yakın performans gösterdiğini ancak ondan daha ucuz maliyetli olmasıyla öne çıkmayı başardığını belirtelim.