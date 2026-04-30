BİT PAZARI ELEKTRONİK ATIKLARINI İNDİRİM KUPONUNA DÖNÜŞTÜRDÜK

MediaMarkt Türkiye iş birliği ile hazırladığımız bu videoda, ofisimizde yıllar içinde biriken arızalı, bozuk ve tamir şansı olmayan, zamanında bit pazarından da aldığımız tüm elektronik atıkları indirim kuponuna dönüştürüyoruz.

MediaMarkt mağazalarında başlatılan E-Atık projesi ile aldığımız indirim kupon sayısı kadar size hediye edeceğimiz elektronik ürünler satın alıyoruz.

35 takipçimize vereceğimiz elektronik ürün hediyesi hakkında, zorunlu yasal açıklamamız:

Bu videoda gerçekleştirilecek olan hediye gönderimi, herhangi bir ticari amaç gütmeyen, katılımcılardan maddi bir karşılık beklenmeyen ve tamamen "gelişigüzel hediyeleşme" kapsamında bir sosyal medya etkinliğidir.

Katılım Koşulu: Bu etkinliğe katılım tamamen ücretsizdir. Katılmak için bir ürün satın alma, bir hizmete abone olma ücreti veya benzeri bir maddi şart bulunmamaktadır. Videoda da belirtildiği üzere yorumlar bölümüne Webtekno yazmak yeterlidir. Hediyelerin dağıtımı için yorum sahiplerinin YouTube profillerinde e-posta adresi yazmalıdır, iletişim bu e-posta üzerinden yapılacak ve ilgili yoruma yanıt verilecektir. Profilinde e-posta adresi olmayanlarla iletişim mümkün olmadığı için ne yazık ki hediyeleşme süreci gerçekleştirilemez. E-posta iletildikten sonraki 1 hafta içinde dönüş yapmayanlar yerine yeni bir yorum seçilecektir.

İzin Durumu: Verilecek hediyelerin toplam değeri ve etkinlik kurgusu, 4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik" maddeleri uyarınca; çekiliş izni gerektirmeyen (istisna kapsamında kalan) bir dostane hediyeleşme mahiyetindedir. Kısaca bu etkinlik bir çekiliş değildir.

Sorumluluk: Hediye kazanan kişilerin belirlenme süreci tamamen şeffaf ve Webtekno ekibi inisiyatifi dahilindedir. Etkinlik sonucunda verilen hediyelerin garanti, iade veya servis süreçlerinden kanal sahibi sorumlu tutulamaz.

Hak Saklılığı: Kanal sahibi, katılım şartlarını suistimal eden veya yanıltıcı bilgi veren kişileri etkinlik dışı bırakma hakkını saklı tutar.

Bu etkinlik, videonun ana temasında olduğu gibi YouTube veya herhangi bir marka ile doğrudan iş birliği içerisinde değildir, tamamen Webtekno ekibi tarafından kararlaştırılmış bir hediyeleşme sürecidir ve süreç YouTube topluluk kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.