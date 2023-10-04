Daha önce oyuncu ekipmanlarından telefonlara pek çok teknolojik ürün için gerçekleştirdikleri efsane indirim yayınlarını sizinle paylaştığımız video alışveriş uygulaması ClickMeLive'in yepyeni bir etkinliğini daha duyurmaya geldik!
5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'da gerçekleşecek olan TechnoNight yayınında 50'den fazla ürün satışa çıkacak. Ürünlerin hepsi oldukça iyi indirimlerle, piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunulacak.
Tanışmaya özel kısa süreli ve fırsatlarla dolu yayınları takip etmek, almak istediğiniz ürünleri uygun fiyatla hemen sepetinize eklemek için, henüz indirmediyseniz aşağıdaki linkler üzerinden ClickMeLive uygulamasını indirmeniz yeterli.
Yukarıdaki QR kodu okutarak ClickMeLive uygulamasını indirebilirsiniz.
Gelin bir de TechnoNight etkinliğinin detaylarına göz atalım;
Perşembe akşamı gerçekleşecek olan TechnoNight etkinliğinde her zamanki ClickMeLive yayınlarından biraz farklı bir sistem uygulanacak. Yayın saatinde 25 indirimli ürün aynı anda sepette olacak; ürünler satılıp tükendikçe yerine yeni ürünler gelecek.
Yayın bir saat boyunca devam edecek ve bu süre boyunca yalnızca yayın süresince geçerli olmak üzere onlarca üründe %70'e varan indirimler olacak.
TechnoNight'ta piyasa fiyatının altına satışa çıkacak ürünler neler olacak?
TechnoNight yayını boyunca Apple'dan Sony'ye, Samsung'dan Logitech'e pek çok markanın ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. PlayStation®5’de tam 4000 TL indirim ve multimedya ürünlerinde %70’e varan efsane indirimler sizi bekliyor.
ClickMeLive ürünlerin satışa çıkacağı fiyatları yayın öncesi açıklamıyor olsa da Webtekno olarak bazı ürünlerin fiyatlarını sizin için öğrendik. Gelin önce onlara bir göz atalım;
|Ürün
|İndirimsiz Fiyatı
|TechnoNight
İndirimli Fiyatı
|Sony PlayStation 5
CD Version (Sony Eurasia Garantili)
|22.499 TL
|18.499 TL
|Samsung Galaxy A34 5G
128 GB 8 GB RAM, Siyah
(Samsung Türkiye Garantili)
|11.149 TL
|9.699 TL
|JBL T460BT Kulak Üstü
Bluetooth Kulaklık Siyah
|1.899 TL
|1.099 TL
|Google Chromecast 3
|2.999 TL
|1.099 TL
|Samsung Galaxy Tab A8
Wi-Fi 32 GB 10.5" Tablet
|4.599 TL
|2.999 TL
|JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör IPX7 Mavi
|3.769 TL
|2.999 TL
|Xiaomi Mi Box S 4K Android Tv Box
|2.349 TL
|1.499 TL
|Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal
Yakınlaştırıcı Güçlendirici 300Mbps
|399 TL
|219 TL
|Philips MG3710/15
Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada
|599 TL
|449 TL
|Xiaomi Mi Smart Desk Lamp
|2.199 TL
|999 TL
|JBL Wave 300TWS
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık Siyah
|1.999 TL
|1.229 TL
Tabii bizim fiyatını öğrenemediğimiz ama yukarıdaki örnekler gibi piyasa fiyatının altına satışa çıkacak başka ürünler de var;
Apple Ürünleri
- Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu (Apple Türkiye Garantili), Siyah Midnight
- Apple iPad 9. Nesil 64 GB 10.2" Wi-Fi Tablet (Apple Türkiye Garantili), Uzay Grisi
- Apple AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu (Apple Türkiye Garantili)
- Apple MagSafe Şarj Aygıtı (Apple Türkiye Garantili)
- Apple 20 W USB-C Güç Adaptörü - MHJE3TU/A (Apple Türkiye Garantili)
Samsung Ürünleri
- Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GB RAM Siyah (Samsung Türkiye Garantili)
- Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GB RAM Mavi (Samsung Türkiye Garantili)
- Samsung Galaxy Watch 4 46MM
JBL Ürünleri
- JBL Wave 100TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Siyah
- JBL T560BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - Pembe
- JBL T560BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - Mavi
- JBL Wave 100TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Krem
Logitech Ürünleri
- Logitech K380 Kompakt Kablosuz Bluetooth Türkçe Q Klavye Bej
- Logitech K380 Kompakt Kablosuz Bluetooth Türkçe Q Klavye Siyah
- Logitech K380 Kompakt Kablosuz Bluetooth Türkçe Q Klavye Lila
- Logitech POP Mouse Blast Kablosuz SilentTouch Sessiz Bluetooth Mouse Bej
- Logitech POP Mouse Blast Kablosuz SilentTouch Sessiz Bluetooth Mouse Sarı
- Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse USB Alıcılı 1000 DPI Optik Beyaz
- Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse USB Alıcılı 1000 DPI Optik Siyah
Xiaomi Ürünleri
- Xiaomi POCO C40 4 GB RAM 64 GB Güç Siyahı (Xiaomi Türkiye Garantili)
- Xiaomi Mi Compact Mini Beyaz Bluetooth Hoparlör 2
- Xiaomi Mi Smart Scale 2 Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı Baskül
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Bluetooth Kulaklık
Philips Ürünleri
- Philips HD9339/80 Cam Su Isıtıcısı 1,7 Litre Led Aydınlatma 2200 W
- Philips SPK7221BS M221 Sessiz Kablosuz Mouse 2.4Ghz 1600 Dpi Siyah
- Philips HD7462/20 Kahve Makinesi Cam Sürahi 1.2 Litre 1000 W Siyah Metal
- Philips HR2738/00 Daily Collection Narenciye Sıkacağı Beyaz
- Philips Powerlife Plus GC2990/20 2300 W Buharlı Ütü
- Philips One by Sonicare HY1100/54 Pilli Diş Fırçası Midnight
- Philips One by Sonicare HY1100/51 Pilli Diş Fırçası Mercan
Oral-B Ürünleri
- Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Koruma ve Temizlik Siyah
- Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Koruma ve Temizlik Lila
QCY, Sennheiser, Huawei, Arzum ve daha fazlası;
- QCY T17 Bluetooth 5.1 Kulak İçi Kulaklık Siyah
- Sennheiser HD 300 Kulak Üstü Kablolu Kulaklık Siyah
- Snopy SN-340M Siyah Masaüstü Mikrofon Siyah
- Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör Subzero Mavi
- Fantom Provac P5000 Cyclone Dikey Süpürge Antrasit
- Alcatel 1T 7" 16 GB Prime Black Tablet (Türkiye Garantili)
- Arzum Ar1032 Shake'n Take Mavi Kişisel 300 W Smoothie Blender
- Huawei Freebuds Se Beyaz
- Momax iPower Pd 10.000 Mah Powerbank IP77D
Tüm bu ürünlerde fırsatları kaçırmamak için yapmanız gerekenleri de tekrar hatırlayalım;
- Adım #1: Uygulamayı indirin
- Adım #2: 5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'da uygulamayı açın,
- Adım #3: Canlı yayını açın ve sıkı takip edin.