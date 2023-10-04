Türkiye’nin canlı yayın e-ticaret platformu ClickMeLive'in 5 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştireceği ve onlarca ürünü süper uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz TechnoNight yayınının detaylarını anlattık!

Daha önce oyuncu ekipmanlarından telefonlara pek çok teknolojik ürün için gerçekleştirdikleri efsane indirim yayınlarını sizinle paylaştığımız video alışveriş uygulaması ClickMeLive'in yepyeni bir etkinliğini daha duyurmaya geldik!

5 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'da gerçekleşecek olan TechnoNight yayınında 50'den fazla ürün satışa çıkacak. Ürünlerin hepsi oldukça iyi indirimlerle, piyasa fiyatlarının çok altında satışa sunulacak.

Tanışmaya özel kısa süreli ve fırsatlarla dolu yayınları takip etmek, almak istediğiniz ürünleri uygun fiyatla hemen sepetinize eklemek için, henüz indirmediyseniz aşağıdaki linkler üzerinden ClickMeLive uygulamasını indirmeniz yeterli.

Yukarıdaki QR kodu okutarak ClickMeLive uygulamasını indirebilirsiniz.

Gelin bir de TechnoNight etkinliğinin detaylarına göz atalım;

Perşembe akşamı gerçekleşecek olan TechnoNight etkinliğinde her zamanki ClickMeLive yayınlarından biraz farklı bir sistem uygulanacak. Yayın saatinde 25 indirimli ürün aynı anda sepette olacak; ürünler satılıp tükendikçe yerine yeni ürünler gelecek.

Yayın bir saat boyunca devam edecek ve bu süre boyunca yalnızca yayın süresince geçerli olmak üzere onlarca üründe %70'e varan indirimler olacak.

TechnoNight'ta piyasa fiyatının altına satışa çıkacak ürünler neler olacak?

TechnoNight yayını boyunca Apple'dan Sony'ye, Samsung'dan Logitech'e pek çok markanın ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. PlayStation®5’de tam 4000 TL indirim ve multimedya ürünlerinde %70’e varan efsane indirimler sizi bekliyor.

ClickMeLive ürünlerin satışa çıkacağı fiyatları yayın öncesi açıklamıyor olsa da Webtekno olarak bazı ürünlerin fiyatlarını sizin için öğrendik. Gelin önce onlara bir göz atalım;

Ürün İndirimsiz Fiyatı TechnoNight

İndirimli Fiyatı Sony PlayStation 5

CD Version (Sony Eurasia Garantili) 22.499 TL 18.499 TL Samsung Galaxy A34 5G

128 GB 8 GB RAM, Siyah

(Samsung Türkiye Garantili) 11.149 TL 9.699 TL JBL T460BT Kulak Üstü

Bluetooth Kulaklık Siyah 1.899 TL 1.099 TL Google Chromecast 3 2.999 TL 1.099 TL Samsung Galaxy Tab A8

Wi-Fi 32 GB 10.5" Tablet 4.599 TL 2.999 TL JBL Flip6 Bluetooth Hoparlör IPX7 Mavi 3.769 TL 2.999 TL Xiaomi Mi Box S 4K Android Tv Box 2.349 TL 1.499 TL Xiaomi Mi Wifi Pro Sinyal

Yakınlaştırıcı Güçlendirici 300Mbps 399 TL 219 TL Philips MG3710/15

Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada 599 TL 449 TL Xiaomi Mi Smart Desk Lamp 2.199 TL 999 TL JBL Wave 300TWS

Kablosuz Kulak İçi Kulaklık Siyah 1.999 TL 1.229 TL

Tabii bizim fiyatını öğrenemediğimiz ama yukarıdaki örnekler gibi piyasa fiyatının altına satışa çıkacak başka ürünler de var;

Apple Ürünleri

Apple iPhone 13 128 GB Cep Telefonu (Apple Türkiye Garantili), Siyah Midnight

Apple iPad 9. Nesil 64 GB 10.2" Wi-Fi Tablet (Apple Türkiye Garantili), Uzay Grisi

Apple AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu (Apple Türkiye Garantili)

Apple MagSafe Şarj Aygıtı (Apple Türkiye Garantili)

Apple 20 W USB-C Güç Adaptörü - MHJE3TU/A (Apple Türkiye Garantili)

Samsung Ürünleri

Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GB RAM Siyah (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy A23 128 GB 4 GB RAM Mavi (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung Galaxy Watch 4 46MM

JBL Ürünleri

JBL Wave 100TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Siyah

JBL T560BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - Pembe

JBL T560BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık - Mavi

JBL Wave 100TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık, Krem

Logitech Ürünleri

Logitech K380 Kompakt Kablosuz Bluetooth Türkçe Q Klavye Bej

Logitech K380 Kompakt Kablosuz Bluetooth Türkçe Q Klavye Siyah

Logitech K380 Kompakt Kablosuz Bluetooth Türkçe Q Klavye Lila

Logitech POP Mouse Blast Kablosuz SilentTouch Sessiz Bluetooth Mouse Bej

Logitech POP Mouse Blast Kablosuz SilentTouch Sessiz Bluetooth Mouse Sarı

Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse USB Alıcılı 1000 DPI Optik Beyaz

Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse USB Alıcılı 1000 DPI Optik Siyah

Xiaomi Ürünleri

Xiaomi POCO C40 4 GB RAM 64 GB Güç Siyahı (Xiaomi Türkiye Garantili)

Xiaomi Mi Compact Mini Beyaz Bluetooth Hoparlör 2

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı Baskül

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Siyah Bluetooth Kulaklık

Philips Ürünleri

Philips HD9339/80 Cam Su Isıtıcısı 1,7 Litre Led Aydınlatma 2200 W

Philips SPK7221BS M221 Sessiz Kablosuz Mouse 2.4Ghz 1600 Dpi Siyah

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi Cam Sürahi 1.2 Litre 1000 W Siyah Metal

Philips HR2738/00 Daily Collection Narenciye Sıkacağı Beyaz

Philips Powerlife Plus GC2990/20 2300 W Buharlı Ütü

Philips One by Sonicare HY1100/54 Pilli Diş Fırçası Midnight

Philips One by Sonicare HY1100/51 Pilli Diş Fırçası Mercan

Oral-B Ürünleri

Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Koruma ve Temizlik Siyah

Oral-B Vitality Pro Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Koruma ve Temizlik Lila

QCY, Sennheiser, Huawei, Arzum ve daha fazlası;

QCY T17 Bluetooth 5.1 Kulak İçi Kulaklık Siyah

Sennheiser HD 300 Kulak Üstü Kablolu Kulaklık Siyah

Snopy SN-340M Siyah Masaüstü Mikrofon Siyah

Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör Subzero Mavi

Fantom Provac P5000 Cyclone Dikey Süpürge Antrasit

Alcatel 1T 7" 16 GB Prime Black Tablet (Türkiye Garantili)

Arzum Ar1032 Shake'n Take Mavi Kişisel 300 W Smoothie Blender

Huawei Freebuds Se Beyaz

Momax iPower Pd 10.000 Mah Powerbank IP77D

Tüm bu ürünlerde fırsatları kaçırmamak için yapmanız gerekenleri de tekrar hatırlayalım;